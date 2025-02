Atletica: Iapichino, Dosso, Fabbri e Diaz i big ai Campionati Italiani Indoor. Furlani e Jacobs assenti

Nel fine settimana del 22-23 febbraio andranno in scena i Campionati Italiani Indoor di atletica: sarà il PalaCasali di Ancona a ospitare gli Assoluti, che lanciano la volata in vista dei grandi appuntamenti dell’inverno, ovvero gli Europei Indoor (6-9 marzo ad Apeldoorn) e i Mondiali Indoor (21-23 marzo a Nanchino). Sono stati comunicati gli iscritti alla rassegna tricolore ed è emersa la presenza di diversi big, a caccia di una prestazione di rilievo lungo il cammino che porta agli eventi internazionali del prossimo mese.

Zaynab Dosso sarà la stella dei 60 metri dopo aver corso il secondo tempo mondiale dell’anno (7.05 a Torun) fermandosi a tre centesimi dal suo record italiano. Leonardo Fabbri detiene la world lead di getto del peso con i 21.95 metri di Lievin e fronteggerà nuovamente Zane Weir dopo le doppiette ottenute a Lievin e in Polonia. Larissa Iapichino illuminerà la pedana del salto in lungo dopo aver aperto l’annata agonistica con un brillante balzo da 6.86 metri a Padova.

Andy Diaz ha esordito con un valido 17.31 metri a Metz e proverà a spingersi ancora più lontano nel salto triplo. L’allievo di Fabrizio Donato sarà l’unico medagliato di Parigi 2024 presente a questo appuntamento: Mattia Furlani non si cimenterà nel salto in lungo dopo il volo da 8.37 metri di Torun (mondiale stagionale) e Nadia Battocletti non sarà della partita dopo aver confezionato il record nazionale dei 3000 metri. Si sapeva già da tempo che non avrebbero partecipato altri nomi di rango come Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Lorenzo Simonelli.

Da seguire con interesse il mezzofondo, in particolar modo Marta Zenoni sui 1500 metri, Catalin Tecuceanu ed Eloisa Coiro sugli 800 metri insieme a Ludovica Cavalli e Federico Riva. Alice Mangione e Luca Sito saranno le punte di diamante dei 400 metri, attesa la sfida tra Elisa Molinarolo e Roberta Bruni nel salto con l’asta. Imperdibili diversi giovani come Elisa Valensin (sui 400 metri), Matteo Sioli (salto in alto), Daniele Inzoli (salto in lungo), Erika Saraceni (salto triplo) e Simone Bertelli (salto con l’asta).