Atletica, i grandi assenti ai Campionati Italiani: da Jacobs a Tortu, stop per Furlani e Diaz

Ai Campionati Italiani Indoor di atletica, che andranno in scena al PalaCasali di Ancona nel weekend del 22-23 febbraio, mancheranno diversi azzurri di punta. Mattia Furlani, che domani pomeriggio ha siglato la miglior prestazione mondiale stagionale di salto in lungo (8.37 metri a Torun), ha deciso di rinunciare a questa partecipazione per concentrarsi in vista dei grandi appuntamenti del prossimo mese: gli Europei di Apeldoorn (6-9 marzo) e i Mondiali di Nanchino (21-23 marzo).

Andy Diaz si è chiamato fuori nelle ultime ore a causa del riacutizzarsi di un problema fisico che gli aveva già dato noia nel recente passato e così non potrà cercare la stoccata di lusso nel salto triplo. Non ci saranno dunque medagliati delle Olimpiadi di Parigi 2024, visto che era già noto da tempo che Nadia Battocletti non si sarebbe cimentata in questo evento dopo aver firmato il record italiano dei 3000 metri nella sua unita uscita al coperto di questa stagione.

Marcell Jacobs non aveva nei piani la sua presenza agli Assoluti, ma ci sono anche dei punti interrogativi sulla sua condizione fisica dopo l’opaco debutto a Boston e la rinuncia alle gare di New York a causa di un attacco febbrile. Il nome del Campione Olimpico dei 100 metri di Tokyo 2020 è balzato agli onori delle cronache negli ultimi giorni per uno spionaggio in cui sarebbe coinvolto Giacomo Tortu, fratello maggiore di Filippo, altro eroe della staffetta a cinque cerchi che non sarà della partita.

Stefano Sottile sarà assente per un problema fisico dopo il 2.31 saltato in Germania, anche Claudio Stecchi non sarà della partita dopo la rottura del tendine d’Achille. Lorenzo Simonelli è assente per un infortunio muscolare e dunque non potrà illuminare la scena sui 60 ostacoli, mentre Catalin Tecuceanu ha deciso di risparmiarsi sugli 800 metri per concentrarsi sui prossimi appuntamenti internazionali.