LIVE Arnaldi-Davidovich Fokina, ATP Delray Beach 2025 in DIRETTA: serve una prova di maturità nella notte per la finale!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Delray Beach (USA) che vede Matteo Arnaldi e Alejandro Davidovich Fokina giocarsi un posto nell’atto conclusivo di domenica sera.

Partita che si è giocata poche giornate fa in quel di Dallas, Texas (USA) tra l’azzurro e l’iberico, che in quel match non entrò mai. Il ligure ebbe vita facilissima con il 6-3, 6-1 finale con cui liquidò in appena 70′ di gioco il pericoloso iberico. Quest’oggi Arnaldi firmerebbe per un epilogo simile, lui che viene da due bellissime vittorie contro un paio di ottimi giocatori di casa quali Learner Tien e Brandon Nakashima.

Nella notte scorsa, l’azzurro è stato abile a regolare con un 7-6, 6-4 in 112′ di gioco il pericoloso giocatore USA. Era stato invece bravo a divincolarsi all’esordio nel torneo e al tie-break decisivo contro la giovane promessa statunitense Tien. Davidovich ha invece estromesso a sorpresa il n.1 del seeding Taylor Fritz (USA) in due tie-break e in oltre due ore e mezzo di partita.

Partita cruciale in chiave ranking, l’obiettivo di Arnaldi è ritagiarsi un posto tra le teste di serie del Masters 1000 di Indian Wells, dovrà essere tra i migliori 33 della classifica ATP nella prima settimana di Marzo. Tra i primi 33 poiché è di oggi la notizia che Jannik Sinner tornerà in campo a maggio, per il torneo di Roma. Ciò complice la squalifica legata al ‘caso Clostebol’.

Si preannuncia lotta, nonostante l’ultimo precedente che ha visto il ligure prevalere nettamente. Azzurro che sfruttò anche il ritiro del rivale a Montreal nel 2024. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semifinale di Delray Beach tra Matteo Arnaldi e Alejandro Davidovich Fokina, alle ore 2:00: vi aspettiam!!