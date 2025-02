Matteo Arnaldi n.3 d’Italia! Triplo sorpasso in una settimana: quante posizioni guadagna nel ranking ATP a Delray Beach

Matteo Arnaldi approda alle semifinali del torneo di Delray Beach. Il ligure ha sconfitto nei quarti di finale l’americano Brandon Nakashima (n.43 del mondo) col punteggio di 7-6 (2) 6-4 in 1 ora e 44 minuti di partita e affronterà nel penultimo atto lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.60 ATP), che a sorpresa si è imposto contro la testa di serie n.1 del torneo americano, Taylor Fritz (n.4 del ranking).

A proposito di ranking, ci sono dei riflessi nella classifica mondiale rispetto al riscontro di Arnaldi. Il nativo di Sanremo, infatti, ha sorpassato in colpo solo i tre tennisti nostrani che lo precedevano in classifica. Si parla di Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini, diventando n.3 d’Italia nella graduatoria (n.34 virtuale).

A questo punto l’appetito vien mangiando, anche perché la sfida contro Davidovich Fokina è alla portata, per quanto accaduto di recente. I due si sono incrociati negli ottavi a Dallas settimana scorsa e l’azzurro ha vinto piuttosto nettamente 6-1 6-3. Arnaldi guida nei precedenti 2-0 contro ‘iberico e in caso di successo salirebbe a quota 1495 punti e ciò si tradurrebbe in un guadagno di una posizione (n.33 del ranking), prestando però attenzione a cosa farà Alex Michelsen (semifinalista anch’egli a Delray Beach).

Nell’eventualità della conquista del titolo nell’evento americano, Arnaldi totalizzerebbe 1580 punti, andando a eguagliare lo score attuale del francese Giovanni Mpetschi Perricard (n.30 del mondo). Vedremo se l’azzurro riuscirà a centrare questo obiettivo, significativo in ogni caso perché sarebbe la prima affermazione nel massimo circuito internazionale per lui.

Riepilogando schematicamente:

PROIEZIONI RANKING ATP MATTEO ARNALDI

Semifinale a Delray Beach – 1430 punti (n.34 virtuale)

Finale a Delray Beach – 1495 punti (n.33 virtuale)

Titolo a Delray Beach – 1580 punti (n.30 virtuale)