Italia-Francia oggi in tv, Sei Nazioni rugby U20: orario, programma, streaming

Dopo una settimana di paura riprenderà oggi, sabato 22 febbraio, alle ore 20.45, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2025 di rugby: gli azzurrini, dopo aver battuto la Scozia in trasferta all’esordio, hanno perso in casa contro i pari età del Galles nel match interno, giocato allo Stadio Monigo di Treviso.

Per il terzo match degli azzurrini nel Sei Nazioni di categoria, il coach dell’Italia, Roberto Santamaria, apporta soltanto tre modifiche alla formazione battuta dal Galles, inserendo tra i titolari Celi, al posto di Pietramala, Sari, che sostituisce Beni, e Brasini, in luogo di Pelliccioli.

Per il match della terza giornata del Sei Nazioni Under 20 2025 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play Sport 3, Sky Go e NOW, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport. Differita in tv alle 23.00 su Rai Sport HD.

CALENDARIO SEI NAZIONI UNDER 20 2025

Sabato 22 febbraio – Stadio Monigo di Treviso

20.45 Italia U20-Francia U20 – Diretta tv su Sky Sport Arena. Differita ore 23.00 su Rai Sport HD

PROGRAMMA SEI NAZIONI UNDER 20 2025 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena. Differita ore 23.00 su Rai Sport HD.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA-FRANCIA UNDER 20

Italia: 15 Pietro Celi, 14 Jules Ducros, 13 Federico Zanandrea, 12 Edoardo Todaro, 11 Malik Faissal, 10 Roberto Fasti, 9 Giulio Sari, 8 Giacomo Milano (C), 7 Nelson Casartelli, 6 Anthony Miranda, 5 Enoch Opoku, 4 Tommaso Redondi, 3 Bruno Vallesi, 2 Alessio Caiolo-Serra, 1 Christian Brasini. A disposizione: 16 Giacomo Casiraghi, 17 Sergio Pelliccioli, 18 Nicola Bolognini, 19 Mattia Midena, 20 Carlo Antonio Bianchi, 21 Matteo Bellotto, 22 Giacomo Ndoumbe Lobe, 23 Riccardo Ioannucci.

Francia: 15 Mathis Ibo, 14 Tom Leveque, 13 Oliver Cowie, 12 Simeli Daunivucu, 11 Melvyn Rates, 10 Luka Keletaona, 9 Baptiste Tilloles, 8 Raphael Darquier (C), 7 Sialevailea Tolofua, 6 Noa Traversier, 5 Corentin Mezou, 4 Chales Kante Samba, 3 Mohamed Megherbi, 2 Lyam Akrab, 1 Samuel Jean-Cristophe. A disposizione: 16 Quentin Algay, 17 Edouard-Junior Jabea Njocke, 18 Brent Liufau, 19 Jacques Nguimbous, 20 Elyjah Ibsaiene, 21 Martin Blum, 22 Jean Cotarmanach’h, 23 Lucas Vigneres.