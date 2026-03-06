Italia-Inghilterra rugby U20 stasera in tv: orario, programma, streaming

Dopo l’unica settimana di pausa riprenderà oggi, venerdì 6 marzo, alle ore 20.15, il cammino dell’Italia nel Sei Nazioni Under 20 2026 di rugby: gli azzurrini, dopo essere stati battuti dalla Scozia in casa all’esordio, hanno perso in trasferta contro i pari età dell’Irlanda e della Francia, ed ora ospiteranno l’Inghilterra.

Il CT dell’Italia, Andrea Di Giandomenico, opera 4 cambi rispetto al XV iniziale che ha affrontato la Francia: esordio per De Novellis, prima da titolare per Roda, dall’inizio anche Fardin e Miranda. Saranno 4 i cambi anche per l’Inghilterra, che schiererà dal 1′ Caluori, Knight, Offiah e Williams.

Per il match della quarta giornata del Sei Nazioni Under 20 2026 la diretta tv sarà disponibile su Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà fruibile su, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi assicurerà la Diretta Live testuale della gara.

CALENDARIO SEI NAZIONI UNDER 20 2026

Venerdì 6 marzo – Stadio Monigo di Treviso

20.15 Italia U20-Inghilterra U20 – Diretta tv su Sky Sport Mix

PROGRAMMA SEI NAZIONI UNDER 20 2026 : DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

FORMAZIONI ITALIA U20- INGHILTERRA U20

Italia U20: 15 Pietro Celi, 14 Malik Faissal, 13 Luca De Novellis, 12 Riccardo Casarin (C), 11 Tommaso Roda, 10 Francesco Braga, 9 Nikolaj Varotto, 8 Antony Italo Miranda, 7 Carlo Antonio Bianchi, 6 Jaheim Noel Wilson, 5 Simone Fardin, 4 Marco Spreafichi, 3 Luca Trevisan, 2 Valerio Pelli, 1 Christian Brasini. A disposizione: 16 Antonio Reina, 17 Gioele Boccato, 18 Erik Meroi, 19 Davide Sette, 20 Inza Dene, 21 Alessandro Teodosio, 22 Giovanni Degli Antoni, 23 Thomas Del Sureto.

Inghilterra U20: 15 James Pater, 14 Noah Caluori, 13 Nick Lilley, 12 Will Knight, 11 Tyler Offiah, 10 Finn Keylock, 9 Lucas Friday, 8 Connor Treacey, 7 Seb Kelly, 6 Tate Williams, 5 Aiden Ainsworth-Cave, 4 Elliot Williams, 3 Ollie Streeter, 2 Jimmy Staples, 1 Oliver Scola. A disposizione: 16 Jerold Gorleku, 17 Oliver Spencer, 18 Sonny Tonga’uiha, 19 Freddie Ogden-Metherell, 20 George Marsh, 21 Jonny Weimann, 22 Victor Worship, 23 George Pearson.