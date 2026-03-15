Rugby, Sei Nazioni Under 20: prima vittoria azzurra! Col Galles soffre troppo, ma si impone

L’Italia Under 20 chiude con una vittoria sofferta a Newport, battendo il Galles 20-13 al termine di una partita molto più complicata di quanto dica il conto delle mete. Gli azzurri vanno infatti a segno quattro volte contro una sola marcatura dei padroni di casa, ma tra errori dalla piazzola, occasioni sprecate e un finale giocato in apnea rischiano comunque di vedere sfumare il successo. Dopo un primo tempo equilibrato, i ragazzi italiani prendono il controllo nella ripresa grazie alla superiorità in mischia e alle mete di Pelli e Fardin, ma non riescono a chiudere il match quando ne hanno l’opportunità e devono resistere fino all’ultimo assalto gallese prima di poter festeggiare.

A Newport piove forte e il vento rende complicato il controllo dell’ovale, ma nei primi minuti è l’Italia a provare a fare la partita, mettendo sotto pressione il Galles con un buon possesso e una bella iniziativa personale di Antony Italo Miranda che costringe i padroni di casa a difendersi. Le condizioni meteo, però, favoriscono gli errori di handling da entrambe le parti e al 9’ è il Galles a colpire: dopo una rapida serie di passaggi la difesa azzurra si apre e Lewis Edwards trova il varco giusto per andare a schiacciare in meta, con Lloyd Lucas che trasforma per il 7-0. L’Italia reagisce subito e al 13’ si apre un varco nella linea difensiva gallese e Luca De Novellis ne approfitta con grande tempismo, infilando la difesa anche se non si concretizza la chance.

Con il passare dei minuti l’Italia continua a spingere nonostante la pioggia battente e al 24’ arriva la meta. Gli azzurri vengono fermati a pochi metri dalla linea, ma Antony Italo Miranda raccoglie l’ovale dalla base del raggruppamento e si tuffa oltre per il 7-5. Il Galles prova a reagire, ma al 32’ è ancora l’Italia a colpire con una splendida azione alla mano. Malik Faissal conquista una palla aerea nei 22 avversari e crea il break decisivo, poi con grande abilità l’azzurro fa viaggiare l’ovale fino a liberare Jaheim Noel Wilson che schiaccia in meta per il 7-10. Nel finale di tempo, però, il Galles torna sotto sfruttando l’indisciplina italiana: al 36’ Lloyd Lucas centra i pali con un calcio di punizione per il 10-10 e proprio allo scadere si ripete dalla piazzola, firmando il 13-10 con cui le squadre vanno all’intervallo.

L’Italia rientra in campo con grande determinazione e prende subito in mano il controllo del match, costringendo il Galles a difendersi e a commettere falli ripetuti. Dopo una lunga fase di pressione nei 22 avversari, al 51’ gli azzurri conquistano una touche sui cinque metri: la maul avanza compatta e Valerio Pelli trova il varco giusto per schiacciare oltre la linea, riportando avanti l’Italia sul 15-13. I gallesi faticano a reagire e continuano a soffrire soprattutto in mischia, dove gli azzurri guadagnano un altro calcio di punizione. Dalla conseguente touche l’Italia costruisce una nuova azione offensiva e al 55’ è Simone Fardin a prendersi la scena: il terza linea parte deciso, rompe due placcaggi e va a schiacciare in meta, allungando il vantaggio e portando il punteggio sul 20-13 dopo un avvio di ripresa dominato dagli azzurri.

Nel finale l’Italia continua a fare la partita, spingendo soprattutto con una mischia ormai dominante che mette ripetutamente in difficoltà il Galles. Al 63’ gli azzurri sfruttano proprio la superiorità nel pacchetto per risalire il campo grazie all’indisciplina gallese e un minuto dopo hanno anche l’occasione di allungare, ma Celi dalla piazzola non trova i pali e il punteggio resta sul 20-13. Il copione non cambia: la mischia italiana continua a costringere gli avversari al fallo, come al 70’, ma gli azzurri non riescono a capitalizzare e sprecano diverse opportunità per chiudere il match. Al 76’ un banale in avanti nei propri 22, senza pressione, regala al Galles una chance inattesa: i padroni di casa si riversano in attacco negli ultimi minuti e mettono sotto pressione la difesa italiana. Gli azzurri però resistono con grande solidità, difendono con ordine gli ultimi assalti e riescono a conservare il vantaggio fino al fischio finale, che sancisce il 20-13.