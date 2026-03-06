Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia lotta ma cede all’Inghilterra 37-17

Si schianta contro l’Inghilterra la corsa dell’Italia nel quarto turno del Sei Nazioni Under 20. Azzurrini protagonisti di un avvio brillante e capaci di passare in vantaggio nel primo tempo, ma alla distanza la maggiore profondità e la continuità offensiva degli inglesi fanno la differenza. Dopo un primo tempo equilibrato e chiuso con gli ospiti avanti di misura, nella ripresa l’Inghilterra prende progressivamente il controllo della partita, riuscendo ad allungare nel finale fino al 37-17 conclusivo.

Primi venti minuti di grande intensità tra Italia e Inghilterra. Gli azzurrini partono con buona aggressività e al 15’ trovano il primo vero squillo della partita: si apre un varco nella difesa inglese e Tommaso Roda è rapidissimo ad approfittarne, infilando la linea avversaria e portando l’Italia nei 22 metri rivali. L’azione prosegue con continuità e al 17’ nasce la meta del vantaggio: Nikolaj Varotto costruisce l’azione con una giocata che mette in difficoltà la difesa inglese, Pietro Celi trova lo spazio giusto e finalizza un’ottima manovra corale degli azzurrini schiacciando in meta. Francesco Braga è preciso dalla piazzola e trasforma per il 7-0 con cui l’Italia prende il controllo del match nei primi minuti di gioco.

Nella seconda parte del primo tempo cresce la pressione dell’Inghilterra, che al 22’ trova spazio con la poderosa avanzata di Noah Caluori, bravo a rompere la linea difensiva azzurra e a portare gli inglesi in zona d’attacco. L’Italia prova a resistere, ma al 33’ è ancora la difesa a cedere sotto l’incursione di Finn Keylock. L’azione decisiva arriva un minuto più tardi: Lucas Friday costruisce la manovra che porta gli inglesi a ridosso della linea, quindi Will Knight trova il varco giusto e conclude con un pick and go vincente per la meta del pareggio. Finn Keylock trasforma per il 7-7. Nel finale di tempo la situazione si complica ulteriormente per gli azzurrini: al 39’ Luca De Novellis viene ammonito e lascia l’Italia in inferiorità numerica; allo scadere, al 41’, lo stesso Keylock centra i pali con un calcio di punizione che manda l’Inghilterra al riposo avanti 10-7.

La ripresa si apre con un colpo dell’Inghilterra, che al 44’ trova il break con Tyler Offiah: la difesa azzurra si apre e l’azione si sviluppa a ridosso della linea, dove Lucas Friday finalizza da corta distanza. Finn Keylock trasforma per il 7-17. L’Italia però reagisce immediatamente e al 47’ accorcia grazie a una splendida iniziativa di Nikolaj Varotto, che crea lo scompiglio nella difesa inglese e permette a Valerio Pelli di schiacciare in meta per il 12-17. Al 50’ gli ospiti tornano a muovere il punteggio con un piazzato di Keylock che vale il 12-20, ma la partita resta apertissima: appena un minuto dopo Malik Faissal trova una giocata straordinaria e firma una meta spettacolare che riporta gli azzurrini a contatto sul 17-20. Nel finale di questo segmento, però, l’Inghilterra colpisce ancora: al 59’ Seb Kelly rompe la linea difensiva e vola in meta con una grande azione personale, fissando il punteggio sul 17-25.

Negli ultimi minuti l’Inghilterra prende definitivamente il controllo dell’incontro. Al 67’ gli ospiti costruiscono un’azione ben manovrata: Aiden Ainsworth-Cave avvia la giocata e, dopo una rapida serie di passaggi, è Finn Keylock a finalizzare oltre la linea. Lo stesso Keylock aggiunge anche la trasformazione, portando il punteggio sul 17-32 e indirizzando in modo deciso la partita. L’Italia prova a resistere, ma al 71’ arriva l’ultimo colpo inglese: un’altra azione alla mano ben costruita libera George Marsh, che trova la via della meta e chiude definitivamente i conti. La gara termina così con il successo dell’Inghilterra per 37-17.