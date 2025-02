Dove vedere in tv Galles-Irlanda oggi, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

Il terzo turno del Guinness Sei Nazioni 2025 prende il via al Millennium Stadium di Cardiff e in campo scenderanno i padroni di casa del Galles e l’Irlanda. Una sfida che sulla carta vede gli ospiti favoriti d’obbligo, con il Galles che arriva dopo l’addio shock di Warren Gatland e due sconfitte, che si sommano a quelle del 2024, dove i padroni di casa non hanno mai vinto.

Ad affrontarsi due squadre dal morale, e non solo, diametralmente opposto. Il Galles, come detto, ha visto l’addio del suo ct ed è ultima in classifica, con un solo punto conquistato e una crisi ormai iniziata da tempo. L’Irlanda, invece, non è solo campione in carica, ma ha anche vinto i primi due match e ha nel mirino il titolo per il terzo anno consecutivo.

Calcio d’inizio fissato al Millennium Stadium di Cardiff alle ore 15.15 di sabato 22 febbraio. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV.

Sabato 22 febbraio

Ore 15:15 Galles – Irlanda – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204)

