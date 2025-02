Rugby, a novembre l’Italia sfiderà Australia, Sudafrica e Samoa

Mentre l’attenzione è tutta concentrata sul Guinness Sei Nazioni 2025 fervono già i preparativi per le Autumn Nations Series, i test match autunnali che tradizionalmente vedono le corazzate dell’Emisfero Sud sbarcare in Europa. E l’Italia di Gonzalo Quesada sfiderà Australia, Sudafrica e Samoa in tre match molto affascinanti.

E se ancora non si conoscono le sedi dei match, sono state invece annunciate le date – e gli orari – delle tre partite degli azzurri. Che esordiranno l’8 novembre, ospitando alle ore 18.40 l’Australia. Una settimana più tardi, sabato 15 novembre alle 13.40, l’Italia riceverà i Campioni del Mondo in carica del Sudafrica.

Lamaro e compagni torneranno in campo sabato 22 novembre alle 21.10 per l’appuntamento conclusivo in prima serata contro Samoa. La copertura televisiva delle Autumn Nations Series sarà interamente garantita in Italia da Sky ed in streaming su NOW, che continueranno a essere la casa del rugby, con le partite degli Azzurri visibili anche in chiaro sui canali Rai.

Oltre ai match degli azzurri, saranno ben ventidue le sfide da non perdere. Tra queste spiccano Inghilterra-Australia, che scenderanno in campo già il 1 novembre, ma anche Irlanda-All Blacks, Nuova Zelanda-Inghilterra, Irlanda-Sudafrica e che si chiuderà il 29 novembre con la sfida tra Galles e Sudafrica.