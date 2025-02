Dove vedere in tv Inghilterra-Scozia oggi, Sei Nazioni rugby 2025: orario, programma, streaming

A chiudere il sabato del Guinness Sei Nazioni 2025 allo stadio di Twickenham a Londra saranno i padroni di casa dell’Inghilterra e la Scozia. Una rivalità storica tra due formazioni che arrivano all’appuntamento con un successo a testa, ma gli inglesi arrivano dalla bella vittoria sulla Francia, mentre gli scozzesi sono stati battuti dall’Irlanda.

Vincere oggi, dunque, è fondamentale per entrambe le formazioni per restare in corsa per il titolo, mentre un ko significherebbe al 99% dire addio al Sei Nazioni. Ma per l’Inghilterra questa sfida ha un sapore speciale, perché sono quattro le sfide per la Calcutta Cup vinte consecutivamente dagli scozzesi e gli inglesi sono chiamati a sfatare questo tabù.

Calcio d’inizio fissato allo stadio di Twickenham alle ore 17.45 di sabato 22 febbraio. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming garantita da SkyGO e Now TV.

