Sei Nazioni 2025, la formazione dell’Italia per la sfida con la Francia all’Olimpico

Il CT della Nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, ha annunciato la formazione per il match della terza giornata del Sei Nazioni 2025, che vedrà gli azzurri affrontare la Francia domenica 23 febbraio alle ore 16.00 allo Stadio Olimpico di Roma.

Dopo il 13-13 di Lille dello scorso anno, verrà rimesso in palio il Trofeo Garibaldi: in occasione del match di domenica, diretto dall’inglese Karl Dickson, toccheranno in 50 caps con la Nazionale ben due azzurri, entrambi inseriti nel XV titolare, ovvero Danilo Fischetti e Niccolò Cannone.

Per quanto concerne le scelte di Quesada, tra i trequarti il triangolo allargato sarà formato da Tommaso Allan, estremo, Ange Capuozzo e Simone Gesi, ali, i centri saranno Brex e Menoncello, con i mediani Paolo Garbisi e Page-Relo.

Tra gli avanti in terza linea ci saranno Lorenzo Cannone e Negri con capitan Lamaro, mentre in seconda toccherà a Ruzza e Niccolò Cannone, infine in prima saranno presenti Gianmarco Lucchesi, Ferrari e Fischetti. In panchina Nicotera, Spagnolo, Zilocchi, Favretto, Zuliani, Vintcent, Alessandro Garbisi e Trulla.

FORMAZIONI ITALIA-FRANCIA

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Simone Gesi, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (capitano), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Danilo Fischetti. A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Mirco Spagnolo, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Riccardo Favretto, 20 Manuel Zuliani, 21 Ross Vintcent, 22 Alessandro Garbisi, 23 Jacopo Trulla.

Francia: 15 Leo Barré, 14 Theo Attissogbe, 13 Pierre Louis Barassi, 12 Yoram Moefana, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Thomas Ramos, 9 Antoine Dupont (capitano), 8 Gregory Alldritt, 7 Paul Boudehent, 6 François Cros, 5 Mickaël Guillard, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Jean-Baptiste Gros. A disposizione: 16 Julien Marchand, 17 Cyril Baille, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Alexandre Roumat, 21 Oscar Jegou, 22 Anthony Jelonch, 23 Maxime Lucu.