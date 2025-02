Hockey ghiaccio, successi per Renon su Cortina, Merano su Vipiteno e Unterland Cavaliers

Prosegue la seconda fase della Alps Hockey League 2024-2025. Nella serata odierna erano in programma sei incontri, con altrettante squadre di casa nostra impegnate, con due derby di capitale importanza.

MASTER ROUND – RITTNER BUAM-CORTINA 5-1

Tutto facile per gli altoatesini che sbloccano il punteggio dopo 3:43 con Szypula, quindi raddoppiano con lo stesso canadese al 38:46. Nel finale monologo di Renon che centra prima il 3-0 con Insam al 43:26, quindi ancora Szypula per il 4-0 al 44:50, mentre Kostner chiude i conti con il 5-0 al 45:54. Nel finale Pompanin segna la rete della bandiera per Cortina al 52:11.

Nell’altro incontro Kitzbuehel cede 2-3 in casa contro Jesenice dopo gli shoot-out.

GRUPPO QUALIFICAZIONE

RED BULL SALISBURGO-GHERDEINA 3-2 dopo shoot-out

Sono gli altoatesini a passare in vantaggio con Cristellon dopo 16:36, prima della risposta degli austriaci che, prima pareggiano con Korhonen al 35:39, quindi passano a condurre con Wimmer al 45:14. Gherdeina risponde con Oksanen al 53:46 e manda il match all’overtime. Il successo arriva ai tiri di rigore con Wimmer che decide la sfida per i padroni di casa.

UNTERLAND CAVALIERS-BREGENZERWALD 4-1

La partita vede gli austriaci passare in vantaggio con Lipsberger al 6:15 ma poi è solo Cavaliers. Prima con Murnieks per l’1-1 al 14:44, quindi Sullmann per il 2-1 dopo soli 13 secondi, mentre Murnieks va di nuovo a segno per il 3-1 al 16:20. Il lettone non si ferma e segna anche il 4-1 al 38:16.

VIPITENO BRONCOS-HCM MERANO 3-4 dopo overtime

Il derby vede Hackhofer sbloccare il punteggio per i Broncos dopo soli 3:32, ma Nakajima pareggia sull’1-1 al 15:33. Pietroniro segna il 2-1 per Merano al 21:48, prima che Livingston pareggi di nuovo i conti al 26:15. Fuchs, però, segna il 3-2 per gli ospiti al 33:08. Capannelli riporta tutto in bilico a 16 secondi dalla fine per il 3-3. La partita, quindi, si decide all’overtime e Pietroniro regala la vittoria a Merano al 62:34.

Nell’altro incontro: Celje-KHL Sisak 4-3.

CLASSIFICA MASTER ROUND

1 EK Die Zeller Eisbären 4 3 0 1 0 12 6 +6 15

2 Rittner Buam SkyAlps 4 1 2 1 0 16 15 +1 8

3 SIJ Acroni Jesenice 4 1 1 1 1 12 13 -1 8

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 4 1 1 0 2 13 16 -3 6

5 S.G. Cortina Hafro 4 1 3 0 0 10 13 -3 3

CLASSIFICA GRUPPO QUALIFICAZIONE A

1 HC Meran/o Pircher 5 3 0 2 0 18 11 +7 15

2 Wipptal Broncos Weihenstephan 5 3 1 0 1 17 10 +7 13

3 HC Gherdeina valgardena.it 5 1 3 0 1 15 20 -5 4

4 Red Bull Hockey Juniors 5 0 3 1 1 9 18 -9 4

CLASSIFICA GRUPPO QUALIFICAZIONE B

1 HK RST Pellet Celje 5 2 1 1 1 14 15 -1 10

2 KHL Sisak 4 2 2 0 0 15 11 +4 9

3 EC Bregenzerwald 4 2 1 1 0 13 11 +2 8

4 Hockey Unterland Cavaliers 5 1 3 0 1 11 16 -5 6