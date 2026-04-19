Hockey ghiaccio: Gherdeina vince il Campionato Alps League! Merano battuta anche in gara-4

La prima volta non si scorda mai. Dopo un dominio pressoché totale Gherdeina ha vinto anche gara-4, battuto Merano e vinto il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Un destino che era già scritto per l’hockey club che, nella fattispecie, ha battuto i vicini altoatesini per 4-3, facendo esplodere di gioia il numeroso pubblico di casa

Una partita cominciata comunque in salita quella dei neo detentori del titolo, passati in svantaggio al 4:04 del primo periodo a causa del sigillo di Scherbinin ma poi bravi a ripristinare gli equilibri al 2:07 della seconda ripresa con Dostalek e mettere il musetto davanti con Schiavone al 15:13.

Gli ospiti hanno poi accorciato le distanze al 4:07 con Trivellato, preludio del poker calato da Deluca al 6:12, con cui Gherdeina ha rotto anche la rete del 4-3 timbrata da Tomasini al 10:26.

Quello di Gherdeina è il quinto trionfo di una squadra italiana dopo Renon ed Asiago, uscite vittoriosi per due volte (Ritten nel 2017 e nel 2024, Asiago nel 2018 e 2022) nella storia della lega.