Hocjey ghiaccio: Cortina batte Jesenice nel martedì di Alps League, bene Merano e Vipiteno

Dopo due sconfitte consecutive Cortina trova la prima vittoria ai play-off validi per il Campionato di Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio 2024-2025. La compagine veneta ha infatti sconfitto per 0-4 Jesenice, conducendo un’ottima gara dall’inizio alla fine.

La SGC passa in vantaggio al 3:53 del primo periodo con Felicetti, per poi raddoppiare al 18:49 del secondo tempo con Toffoli. Ottimo l’approccio anche nell’ultimo atto, dove i padroni di casa hanno messo a referto il tris al 2:00 con Alvera calando infine il poker al 16:39 con Saha su situazione di porta vuota.

Nell’altra fase spicca la bella vittoria di Merano sul Salzburg 2 per 3-2 in un incontro risolto solo all’extra time grazie al sigillo di Tomasini dopo 4:29. Da segnalare inoltre la vittoria di Vipiteno per 3-5 sul campo di Gherdeina e la sconfitta dell’Unterland, caduto contro il HKL Sisak per 4-1.

L’Aps League tornerà il prossimo 20 settembre.