Hockey ghiaccio: Gherdeina ad un passo dal titolo in Alps League. Merano sconfitto anche in gara-3

Gherdeina è ad un passo dal titolo. L’hockey club ha infatti sconfitto Merano per 2-5 nella gara-3 valida per il Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, portandosi così sul 3-0 nella serie, quindi vicinissima ad un risultato che, se raggiunto, segnerebbe in modo indelebile l’intera storia del club.

Match dominato quello degli ospiti, davvero impressionanti nell’esprimere il proprio diktat anche fuori dalle mura amiche. La prima scossa è arrivata al 14:05 del primo periodo, complice l’1-0 siglato da Schiavone, preludio di cinque minuti iniziali di secondo periodo semplicemente eccezionali, apertisi con il raddoppio di Castlunger (2:07) e proseguiti con i timbri di Soracreppa (2:50), ancora di Schiavone (3:32) e Bighenti (4:09).

La sveglia per Merano suona troppo tardi, per la precisione quando, con un passivo di 5-0, prova disperatamente di ritornare in corsa con Sherbinin su penalty al 10:11 e con Egger al 13:07. Ma sarà di fatto l’unico squillo, complice anche la sesta rete siglata ancora da De Luca su situazione di porta vuota.

Gara-4 si giocherà sabato 18 marzo alle ore 19:30 in un Pranives che sarà, ovviamente, una bolgia.