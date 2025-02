Hockey ghiaccio: Renon e Cortina incappano in due sconfitte nell’Alps League

E’ un sabato sera amaro per le squadre italiane impegnate nella prima fase dell’Alps Hockey League 2024-2025. Renon e Cortina infatti hanno perso i rispettivi impegni della serata.

I primi sono usciti sconfitti per 6-3, in trasferta, dalla prova sul ghiaccio degli sloveni dello Jesenice in una partita ricca di gol, decisa di fatto nel terzo periodo dopo il 2-1 dei primi 40′ di gioco. Sturm e Jenko fanno volare i balcanici sul 4-1, Renon prova a rientrare con le reti di Fink e Lobis sul 4-3, ma nel momento del tentativo di aggancio definitivo i padroni di casa si chiudono bene in difesa e riallungano negli ultimi venti secondi – in regime di “Empty Net” – con Urukalo e Sillanpaa.

Non va oltre l’1-2 il Cortina contro l’EK Die Zeller Eisbären. Partita tutta sviluppata nei primi due periodi: immediato vantaggio degli austriaci con Stiegler. Inizio del secondo segmento di partita: raddoppio ospite con Wilfan, poi Saha segna per il Cortina che però non riesce a pareggiare il match.

In classifica: Renon si “ferma” al secondo posto, con 73 punti in 36 partite, alle spalle dell’EK Die Zeller Eisbären, primo con 76 punti in 36 partite; Cortina invece è 5° con 60 punti in 36 partite.

Prossimi appuntamenti dell’Alps Hockey League 2024-2025 previsti per martedì 18 febbraio: alle 20.30 il Cortina riceverà, ancora una volta in casa, proprio gli sloveni dello Jesenice.