Hockey ghiaccio: Cortina regola il Bregenzerwald e accede al Master Round in Alps League

Dopo due sconfitte consecutive, Cortina chiude nel migliore dei modi la prima fase. La squadra veneta ha vinto infatti per 1-4 l’incontro fuori casa con il Bregenzerwald in programma quest’oggi nel Campionato di Alps League 2024-2025 di hockey su ghiaccio, salendo così al quinto posto con 60 punti e mettendo in cassaforte il Master Round.

Match di grande personalità quello condotto dall’SGC che, dopo una prima mezz’ora a reti bianche, ha subito al 7:03 del secondo periodo il momentaneo vantaggio di Zwerger, per poi pareggiare i conti con Di Tomasoni (8:41) e trovare l’allungo con Pampinin (13:21) su una situazione di power-play.

Poi, al minuto numero 18:05, Lacedelli ha calato il tris, preludio del poker messo a referto da Pompanin dopo appena cinquanta secondi.

Nei prossimi giorni sarà definito il programma della seconda fase della competizione. Di seguito la classifica definitiva del Preliminary Round

CAMPIONATO ALPS LEAGUE 2024-2025: CLASSIFICA REGULAR SEASON