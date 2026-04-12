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Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Blitz di Gherdeina a Merano nella gara-1 delle Finali di Alps League

Pubblicato

33 secondi fa

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Per approfondire:
Gherdeina / Max Pattis

Gara-1 se la prende Gherdeina. L’Hockey Club ha battuto nettamente Merano in trasferta in occasione della prima disputa valida per la Finale del Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, passando per 1-5 in un match mai messo in discussione. 

Ottimo inizio per la compagine rosso blu e bianca, capace di indirizzare il match fin da subito trovando il goal del vantaggio al 7:58 con Deluca, per poi prendere il largo nel secondo periodo con Kasslatter (9:01) e Moncada in power-play (10:41). 

Merano ha poi provato ad accorciare le distanze nell’ultimo atto con Sherbinin al 9:32, prima però di subire altri due sigilli da parte degli ospiti, arrivati con Vozovik (10:32) e Schiavone (1-5).

Gara-2 si svolgerà martedì 14 aprile. Ricordiamo che le altre sfide programmate si disputeranno invece giovedì 16 e sabato 18

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