Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Blitz di Gherdeina a Merano nella gara-1 delle Finali di Alps League
Gara-1 se la prende Gherdeina. L’Hockey Club ha battuto nettamente Merano in trasferta in occasione della prima disputa valida per la Finale del Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio, passando per 1-5 in un match mai messo in discussione.
Ottimo inizio per la compagine rosso blu e bianca, capace di indirizzare il match fin da subito trovando il goal del vantaggio al 7:58 con Deluca, per poi prendere il largo nel secondo periodo con Kasslatter (9:01) e Moncada in power-play (10:41).
Merano ha poi provato ad accorciare le distanze nell’ultimo atto con Sherbinin al 9:32, prima però di subire altri due sigilli da parte degli ospiti, arrivati con Vozovik (10:32) e Schiavone (1-5).
Gara-2 si svolgerà martedì 14 aprile. Ricordiamo che le altre sfide programmate si disputeranno invece giovedì 16 e sabato 18