Hockey ghiaccio, inizia la seconda fase di Alps League con i successi di Renon, Gherdeina e Merano

Ha preso il via la seconda fase della Alps Hockey League 2024-2025. Le prime 5 classificate della stagione regolare, si contenderanno i posti che daranno diritto alla migliore scelta dell’avversario nei quarti di finale. La corsa per i rimanenti posti proseguirà nei due gruppi di qualificazione.

RITTNER BUAM-ADLER STADTWERKE KITZBUEHEL 6-5 dopo overtime

Gli altoatesini sbloccano il punteggio al 13:13 con Kostner, ma gli austriaci pareggiano subito con Schutz al 14:06. Nel secondo periodo Renon scatta con Hjorth (20:19) e Spinell (22:55) per il 3-1, quindi Schmid riapre i discorsi con il 3-2 al 41:09, prima che Ohler vada a segno con il 4-2 al 45:19. Kitzbuehel non molla e accorcia con il 4-3 di Wieltschnig al 53:55, quindi arriva anche il 4-4 di Mana al 55:52. Renon crolla e incassa anche il 4-5 a firma di Podlipnik al 56:23. Nel momento peggiore arriva la riscossa con il pareggio di Ohler al 33 secondi dalla fine. La sfida passa, quindi, all’overtime e Hjorth decide tutto al 63:43.

HC MERANO PIRCHER-VIPITENO BRONCOS 3-1

La partita viene sbloccata dai Broncos con Galimberti dopo 7:00, mentre i padroni di casa pareggiano i conti con Fuchs al 37:23, quindi passano in vantaggio con Pietroniro al 46:50. Nel finale Vipiteno ci prova, ma Merano chiude i conti con il 3-1 di Pietroniro a 44 secondi dalla fine.

HC GHERDEINA-RED BULL HOCKEY JRS 6-3

Il primo tempo si chiude sul 2-1 con le reti di Cristellon e Oksanen per gli altoatesini e Wurzer per gli ospiti. Il secondo periodo vede lo scatto dei padroni di casa con Pitschieler, Deluca e Schiavone per il 5-2 al 37:07, mentre Salisburgo va a segno con Kessler. Gherdeina prosegue con il 6-2 di Schiavone al 51:56, mentre per gli austriaci va a segno Heimel al 57:41 per il 6-3.

EC BREGENZERWALD-UNTERLAND CAVALIERS 5-4

Vantaggio dei padroni di casa con Lebeda dopo 4:49, quindi raddoppio con Konig al 22:08, prima del 3-0 di Poschmann al 23:34 e il poker di Metzler al 25:10. Gli altoatesini si scuotono al 28:06 con Kaufmann, quindi Lipsbergs allunga di nuovo con il 5-1 che chiude i conti. Nel finale arrivano le reti di Samitis al 37:24, Brighenti al 45:35 e Murnieks al 57:57 per il 5-4, ma ormai è troppo tardi.

Negli altri incontri: Zeller Eisbaren-Jesenice 4-3. KHL Sisak-Celje 4-5

CLASSIFICA MASTER ROUND

1 EK Die Zeller Eisbären 1 0 0 1 0 4 3 +1 6

2 Rittner Buam SkyAlps 1 0 0 1 0 6 5 +1 5

3 SIJ Acroni Jesenice 1 0 0 0 1 3 4 -1 3

4 Adler Stadtwerke Kitzbühel 1 0 0 0 1 5 6 -1 2

5 S.G. Cortina Hafro 0 0 0 0 0 0 0 +0 0

CLASSIFICA GRUPPO QUALIFICAZIONE A

1 HC Meran/o Pircher 1 1 0 0 0 2 1 +1 5

2 HC Gherdeina valgardena.it 1 1 0 0 0 6 3 +3 3

3 Wipptal Broncos Weihenstephan 1 0 1 0 0 1 2 -1 3

4 Red Bull Hockey Juniors 1 0 1 0 0 3 6 -3 1

CLASSIFICA GRUPPO QUALIFICAZIONE B

1 HK RST Pellet Celje 1 1 0 0 0 5 4 +1 4

2 EC Bregenzerwald 1 1 0 0 0 5 4 +1 3

3 KHL Sisak 1 0 1 0 0 4 5 -1 3

4 Hockey Unterland Cavaliers 1 0 1 0 0 4 5 -1 2