Ginnastica artistica, Giulia Perotti trascina la Libertas Vercelli alla vittoria in Serie A. Assenti le Fate

La Libertas Vercelli ha vinto la prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile andata in scena al PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia). La formazione piemontese ha conquistato il primo successo della sua storia recente nel massimo campionato italiano a squadre, imponendosi con il punteggio complessivo di 159.200 nella gara che ha aperto il quadriennio che ci condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e che ha tenuto a battesimo il nuovo codice dei punteggi.

C’era grande attesa per la stellina Giulia Perotti, alla sua prima uscita da senior dopo aver illuminato la scena agli ultimi Europei juniores. L’allieva di Enrico Pozzo e Federica Gatti si è letteralmente scatenata alle parallele asimmetriche (14.500, 6.0 il D Score) e alla trave (14.350, 6.0 la nota di partenza), ha mostrato una bella pulizia di esecuzione al volteggio (13.550, 4.2) e purtroppo è caduta al corpo libero (12.800, 4.9 per le difficoltà).

Un debutto di spessore per la 15enne, salita sul gradino più alto del podio insieme ad Artemisia Iorfino, Alessia Daniello, Elena Colas, Thelma Lapombella, Elena Ferrari. Un’affermazione che la Libertas Vercelli non scorderà mai, in un pomeriggio caratterizzato purtroppo dall’assenza di tutte le Fate, ovvero i volti simbolo del movimento tricolore che hanno regalato grandi trionfi al Bel Paese negli ultimi anni (su tutti l’argento nella gara a squadre delle Olimpiadi di Parigi 2024).

La Brixia Brescia ha infatti dovuto fare a meno di Alice D’Amato (Campionessa Olimpica alla trave), Angela Andreoli, Elisa Iorio, Giorgia Villa, Martina Maggio, Asia D’Amato, tutte in ripresa da acciacchi, infortuni e operazioni (a seconda dei casi). La Leonessa ha però saputo distinguersi anche senza le sue stelle e ha chiuso al secondo posto con il punteggio di 156.650 sotto l’impulso di Sofia Tonelli (14.000 sugli staggi e 13.700 alla tavola), Veronica Mandriota (13.350 sui 10 cm e 12.850 al quadrato), Camilla Ferrari e Letizia Angoscini.

Manila Esposito, bronzo a cinque cerchi alla trave e Campionessa d’Europa all-around, non era presente tra le fila della Ginnastica Civitavecchia. Le Campionesse d’Italia, che lo scorso anno strapparono lo scettro alla Brixia dopo un dominio decennale, hanno un po’ faticato senza la loro capitana e hanno chiuso al quinto posto con il riscontro di 155.250. July Marano, Nunzia Dercenno, Emma Recchia, Naomi Pazon si sono fermate a un punto dal terzo gradino del podio occupato dalla Renato Serra di Cesena (156.300).

La formazione romagnola è stata trascinata da una delle migliori ginnaste al mondo: l’algerina Kaylia Nemour, presa in prestito dall’ambizioso sodalizio. La Campionessa Olimpica alle parallele ha regalato meraviglie tra staggi (14.350) e trave (14.300), poi ha offerto un 13.400 al volteggio e ha commesso degli errori al corpo libero (11.600). Festeggiano anche Vittoria Ferrarini, Chiara Barzasi, Elisa Agosti. Quarta piazza per la Ginnastica Riccione (155.500) del prestito russo Viktoriia Listunova (13.500 al corpo libero, 13.100 alle parallele, 13.400 al volteggio, 13.600 alla trave), supportata da Rebecca Aiello (13.900 sui 10 cm e 13.600 al quadrato), Sofia Brocchi, Adriana Poesio.

Sesta la Ginnastica Heaven (153.150) a precedere la Forza e Coraggio di Milano (150.850) e l’Artistica ’81 Trieste (150.150), nona la GAL Lissone (146.950) davanti all’Acrobatic Fitness (146.100), al Corpo Libero Gym Team Padova (145.750) e alla Futuregym 2000 (144.300). Prossimo appuntamento tra un mese esatto ad Ancona per la seconda delle tre tappe di regular season, che precederanno la Final Eight che assegnerà lo scudetto.