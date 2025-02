Ginnastica artistica, la Serie A parte a Montichiari: Esposito unica Fata, attesa per i Moschettieri. Regna l’incertezza

La Serie A 2025 di ginnastica incomincerà sabato 8 febbraio: il PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia) ospiterà il primo atto del massimo campionato italiano a squadre: sono previsti tre appuntamenti di regular season, al termine delle quali si definiranno le migliori otto compagini che si contenderanno lo scudetto nella Final Eight in programma a inizio maggio. Inizia il quadriennio che condurrà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e debutta il nuovo codice dei punteggi.

La Ginnastica Civitavecchia si presenterà per cercare di difendere lo scettro conquistato a sorpresa lo scorso anno, quando il sodalizio laziale interruppe l’egemonia decennale della Brixia Brescia. Riflettori puntati su Manila Esposito, che tornerà in scena con due medaglie olimpiche al collo e dopo aver dominato gli Europei di Rimini. L’azzurra sarà affiancata da July Marano, Emma Recchia, Naomi Pazon, Nunzia Dercenno e sarà tra l’altro l’unica Fata reduce dai Giochi presente a questo appuntamento.

Gli altri quattro elementi del quintetto capace di conquistare l’argento olimpico nella gara a squadre non saranno della partita. Elisa Iorio e Angela Andreoli sono ai box a causa di un infortunio, mentre Alice D’Amato e Giorgia Villa non sono ancora al meglio della condizione fisica. La Leonessa, che all’esordio dovrà fare a meno anche delle altre stelle Asia D’Amato e Martina Maggio in recupero dai rispettivi acciacchi, si affiderà a Veronica Mandriota, al prestito Sofia Tonelli e alle sue giovani.

C’è grande attesa per il debutto da senior di Giulia Perotti, stellina che ha illuminato l’ultima rassegna continentale juniores e che sembra avere di fronte a sé un futuro luminoso. La piemontese sarà il faro della Libertas Vercelli, desiderosa di confermare la terza piazza del precedente campionato.

Non mancheranno nomi stranieri di lusso, su tutti l’algerina Kaylia Nemour (la Campionessa Olimpica alle parallele rinforzerà la Renato Serra di Cesena), senza dimenticarsi della russa Viktoriia Listunova (Ginnastica Riccione) e della tedesca Madita Mayr (GAL Lissone). Sono ambiziose anche l’Artistica ’81 Trieste e la Ginnastica Heaven, mentre le neopromosse saranno Forza e Coraggio di Milano, Acrobatic Fitness di Piacenza e Futuregym 2000 di Rozzano.

Sul fronte maschile sarà invece la Virtus Pasqualetti di Macerata a difendere il titolo con Matteo Levantesi, Paolo Principi, Filippo Castellaro, Tommaso De Vecchis, Andrea Cingolani e il prestito francese Leo Saladino. A sfidare i marchigiani saranno soprattutto la Gymnastics Romagna Team con Lorenzo Minh Casali ed Edoardo De Rosa, la Spes Mestre di Stefano Patron e Ares Federici, ma attenzione anche alla Ginnastica Ferrara del formidabile ucraino Illia Kovtun, alla Giovanile Ancona del turco Adem Asil, alla Pro Carate di Yumin Abbadini, Riccardo Villa, Mario Macchiati e Diego Vazzola. Nicola Bartolini gareggerà in Serie A2 con la Pro Patria Bustese, mentre Carlo Macchini sarà in Serie B con la Fermo 85.