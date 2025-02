Ginnastica artistica, l’Italia delle meraviglie riparte dalla Serie A: tra conferme, assenze e novità

Volgendo lo sguardo al recente passato si notano le tre meravigliose medaglie conquistate alle Olimpiadi di Parigi 2024: il leggendario argento nella gara a squadre, l’oro di Alice D’Amato alla trave accompagnata sul podio della gara sui 10 cm da Manila Esposito. Se si guarda al futuro si pensa già ai Giochi di Los Angeles 2028: il quadriennio che condurrà la ginnastica artistica alla prossima rassegna a cinque cerchi incomincerà sabato 8 febbraio con la prima tappa della Serie A.

Sarà il PalaGeorge di Montichiari (in provincia di Brescia) a ospitare il primo atto del massimo campionato italiano a squadre: sono previsti tre appuntamenti di regular season, al termine delle quali si definiranno le migliori otto compagini che si contenderanno lo scudetto nella Final Eight in programma a inizio maggio. L’esordio stagionale desta come sempre parecchio interesse: tra nuovo codice dei punteggi, qualche assenza di lusso, conferme da seguire e novità da osservare ci sarà davvero da divertirsi.

La Ginnastica Civitavecchia si presenterà per cercare di difendere lo scettro conquistato a sorpresa lo scorso anno, quando il sodalizio laziale interruppe l’egemonia decennale della Brixia Brescia. Riflettori puntati su Manila Esposito, che tornerà in scena con due medaglie olimpiche al collo e dopo aver dominato gli Europei di Rimini. L’azzurra sarà affiancata da July Marano, Emma Recchia, Naomi Pazon, Nunzia Dercenno e sarà tra l’altro l’unica Fata reduce dai Giochi presente a questo appuntamento.

Elisa Iorio e Angela Andreoli sono ai box a causa di un infortunio, mentre Alice D’Amato e Giorgia Villa non sono ancora al meglio della condizione fisica. La Leonessa, che all’esordio dovrà fare a meno anche delle altre stelle Asia D’Amato e Martina Maggio in recupero dai rispettivi acciacchi, si affiderà a Veronica Mandriota, al prestito Sofia Tonelli e alle sue giovani.

C’è grande attesa per il debutto da senior di Giulia Perotti, stellina che ha illuminato l’ultima rassegna continentale juniores e che sembra avere di fronte a sé un futuro luminoso. La piemontese sarà il faro della Libertas Vercelli, desiderosa di confermare la terza piazza del precedente campionato.

Non mancheranno nomi stranieri di lusso, su tutti l’algerina Kaylia Nemour (la Campionessa Olimpica alle parallele rinforzerà la Renato Serra di Cesena), senza dimenticarsi della russa Viktoriia Listunova (Ginnastica Riccione) e della tedesca Madita Mayr (GAL Lissone). Sono ambiziose anche l’Artistica ’81 Trieste e la Ginnastica Heaven, mentre le neopromosse saranno Forza e Coraggio di Milano, Acrobatic Fitness di Piacenza e Futuregym 2000 di Rozzano.