Calendario Serie A ginnastica artistica 2025: il programma e le date di tutte le tappe

La Serie A 2025 di ginnastica artistica prevede tre tappe nel corso dell’inverno. Il massimo campionato italiano a squadre scatterà sabato 8 febbraio a Montichiari (in provincia di Brescia) e poi proseguirà sabato 8 marzo ad Ancona, prima di tornare in scena sabato 22 marzo a Desio (in provincia di Monza e Brianza). Lo scudetto verrà poi assegnato a metà primavera: nel fine settimana del 3-4 maggio appuntamento a Firenze con la Final Eight che incoronerà i Campioni d’Italia.

Inizia il quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, entra in vigore il nuovo codice dei punteggi e ci sarà da divertirsi con le stelle di riferimento del movimento tricolore, a cominciare dalle Fate che hanno conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre dei Giochi a Parigi 2024. Nelle battute iniziali non saranno però in pedana Alice D’Amato, Elisa Iorio, Angela Andreoli, Giorgia Villa tra infortuni e acciacchi vari.

Manila Esposito guiderà la Ginnastica Civitavecchia nel tentativo di difendere il titolo strappato alla Brixia Brescia dopo un dominio decennale. La compagine lombarda cercherà di reagire con le sue stelle, attenzione anche alla Libertas Vercelli con Giulia Perotti. Sul fronte maschile sarà la Virtus Pasqualetti di Macerata a dover difendere lo scudetto. Di seguito il calendario completo della Serie A 2025 di ginnastica artistica con tutte le date e le località delle varie tappe.

CALENDARIO SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2025

8 febbraio: Prima tappa a Montichiari (in provincia di Brescia)

8 marzo: Seconda tappa ad Ancona

22 marzo: Terza tappa a Desio (in provincia di Monza e Brianza)

3-4 maggio: Final Eight per lo scudetto a Firenze