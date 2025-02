Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Cash/Glasspool, ATP Rotterdam 2025: orario semifinale e streaming

La seconda semifinale del torneo di doppio dell’ATP 500 di Rotterdam, in programma sabato 8 febbraio, vedrà scendere in campo Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, accreditati della terza testa di serie, ed i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool.

La sfida si giocherà sul Centre Court e sarà la quarta del programma, che si aprirà alle ore 13.00, ma il match che precede quello tra gli azzurri ed i britannici si disputerà in ogni caso non prima delle ore 19.30: non ci sono precedenti tra le due coppie.

La sfida tra Bolelli/Vavassori ed i britannici Cash/Glasspool, del torneo ATP 500 di Rotterdam, non verrà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO ATP ROTTERDAM 2025

Sabato 8 febbraio – Centre Court

Dalle ore 13.00

Marcelo Arevalo / Mate Pavic (El Salvador / Croazia, 1) – Sander Gille / Jan Zielinski (Belgio / Polonia)

Non prima delle ore 15.00

Mattia Bellucci (Italia, Q) – Alex de Minaur (Australia, 3)

Non prima delle ore 19.30

Carlos Alcaraz (Spagna, 1) – Hubert Hurkacz (Polonia, 8)

A seguire

Simone Bolelli / Andrea Vavassori (Italia, 3) – Julian Cash / Lloyd Glasspool (Gran Bretagna) – Diretta streaming su Tennis TV

PROGRAMMA ATP ROTTERDAM 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.