Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Gille/Zielinski, ATP Rotterdam 2025: orario finale, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori saranno in scena oggi, domenica 9 febbraio, per disputare la finale dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) del doppio. I due azzurri, finalisti negli Australian Open e vincitori quest’anno del torneo di Adelaide, sono stati in grado di andare in fondo anche in questa circostanze e se la vedranno nell’atto conclusivo contro la coppia formata dal belga Sander Gille e dal polacco Jan Zielinski.

L’emiliano e il piemontese hanno centrato l’obiettivo, uscendo vincitori nella semifinale contro i due britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool. Una partita che si è decisa su pochi punti e in cui i nostri portacolori sono riusciti a spuntarla in due tie-break, vinti però con margine: 7-1 nel primo set e 7-3 nel secondo. Bolelli e Vavassori che hanno fatto vedere ottime risposte nel frangente e serviranno anche oggi se si vorrà conquistare il secondo titolo del 2025.

Sì, perché Gille e Zielinski hanno dimostrato di essere particolarmente in palla sul veloce indoor olandese. Lo certificano le vittorie nei turni precedenti. Il polacco e il belga si sono imposti nei quarti di finale contro la coppia Mektic/Venus e soprattutto in semifinale hanno avuto la meglio dei n.1 del seeding, Marcelo Arevalo e Mate Pavic, in due set tiratissimi (7-6 (7) 7-6 (6)).

La finale del doppio dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi) tra Bolelli/Vavassori e Gille/Zielinski andrà in scena quest’oggi, domenica 9 febbraio, a partire dalle ore 13.00. La trasmissione televisiva sarà curata da Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BOLELLI/VAVASSORI-GILLE/ZIELINSKI ATP ROTTERDAM 2025

Domenica 9 febbraio

CENTRE COURT – Inizio ore 13.00

S. Gille / J. Zielinski vs S. Bolelli / A. Vavassori [3]

Non prima delle 15.30

C. Alcaraz [1] vs A. de Minaur [3]

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-GILLE/ZIELINSKI: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport