Daniil Medvedev allontana le voci sul suo ritiro: “Mi piace giocare a tennis e guadagno tanti soldi”

Non è stato l’inizio di 2025 che Daniil Medvedev sognava dal punto di vista squisitamente sportivo, dal momento che in ambito personale motivi di felicità ne può avere tantissimi per il suo essere padre per la seconda volta. L’uscita di scena nel secondo turno degli Australian Open per mano dell’americano Learner Tien è stata replicata nel secondo round dell’ATP500 di Rotterdam (Paesi Bassi).

Un altro mancino a sbarrare la strada del moscovita, ovvero il n.92 del ranking, Mattia Bellucci. Il lombardo è stato in grado di imbrigliare il gioco del n.7 del mondo, mettendolo in grave difficoltà con le proprie variazioni. E così, al termine di un confronto molto lottato, è finita l’avventura sul veloce indoor olandese del russo, sullo score di 6-3 6-7 (6) 6-3.

Una battuta d’arresto, ultimo episodio di un periodo negativo per Medvedev, dal momento per trovare un successo in un torneo nel massimo circuito internazionale bisogna tornare indietro a Roma nel 2023. Non è un caso che siano iniziate a filtrare voci di un possibile ritiro. In conferenza stampa, però, l’ex n.1 del mondo ha voluto allontanarle.

A Sportskeeda, Daniil ha chiarito: “Mi piace il tennis, guadagno ancora un sacco di soldi, quindi continuerò a giocare finché potrò. Se uscirò dalla top-100 della classifica ATP, non lo so… Ma è una cosa che probabilmente non accadrà. Sono sicuro che potrò tornare più forte, tutto qui“.

Lo attende il prossimo torneo a Doha (Qatar), in programma dal 17 al 22 febbraio. Un evento nel quale tornerà a giocare anche Jannik Sinner, che ha deciso di saltare l’evento nei Paesi Bassi per recuperare le forze dopo il trionfo negli Australian Open. Vedremo se sul cemento qatariano il russo si ritroverà e se vi sarà un nuovo incrocio con Jannik, ricordando l’8-7 nei precedenti in favore dell’azzurro e constatando che negli ultimi nove scontri diretti l’altoatesino si sia imposto in otto circostanze.