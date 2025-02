Dove vedere Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens in tv, ATP Dubai 2025: orario, programma, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno Robin Haase ed Hendrik Jebens nei quarti di finale del torneo di doppio dell’ATP 500 di Dubai. L’appuntamento è per mercoledì 26 febbraio, sarà il terzo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Campo 3 dopo altri due doppi: il programma di giornata sarà aperto da Salisbury/Skupski-Ebden/Vliegen, poi toccherà a Bopanna/Dodig-Cash/Glasspool e a seguire ci sarà spazio per gli azzurri.

Gli azzurri hanno regolato Khachanov/Rublev all’esordio dopo un infinito super tie-break e ora se la dovranno vedere con la coppia composta dall’olandese e dal tedesco: si preannuncia un incontro particolarmente ostico per i nostri portacolori che, dopo aver vinto il torneo di Rotterdam ed essersi fermati agli ottavi a Doha, sperano di potersi fare largo sul cemento della località emiratina. Non ci sono precedenti tra queste coppie, in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro chi uscirà dallo specchio di tabellone che comprende Salisbury/Skupski-Ebden/Vliegen e Mektic/Venus-Hellovaara/Patten.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Bolelli/Vavassori-Haase/Jebens, quarto di finale del torneo ATP 500 di Dubai. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Dubai sono tre ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO BOLELLI/VAVASSORI-HAASE-JEBENS

Mercoledì 26 febbraio

Terzo match dalle ore 11.00 Bolelli/Vavassori vs Haase/Jebens

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Campo 3, si giocheranno Salisbury/Skupski-Ebden/Vliegen e Bopanna/Dodig-Cash/Glasspool. Al termine toccherà a Bolelli e Vavassori.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-HAASE/JEBENS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.