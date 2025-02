Matteo Berrettini giocherà in doppio a Indian Wells: Santopadre svela il compagno

Matteo Berrettini affronterà il francese Gael Monfils al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai, dove tornerà a giocare dopo essersi spinto fino ai quarti di finale dell’ATP 500 di Doha battendo anche il serbo Novak Djokovic. Lo scalpo preso sul cemento del Qatar ha indubbiamente rinvigorito il morale del tennista romano, che è tornato nella top-30 del ranking ATP e che ora spera di ottenere un risultato di rilievo anche nel secondo appuntamento in Medio Oriente per scalare ulteriormente la graduatoria mondiale.

Matteo Berrettini cercherà ulteriore conferme nell’appuntamento agonistico di questa settimana e poi guarderà ai due eventi di un intensissimo mese di marzo sul cemento degli USA. Il romano sarà infatti impegnato, al pari di tutti i giocatori di riferimento (escluso Jannik Sinner, per ovvi motivi), nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami.

Il finalista di Wimbledon 2021 giocherà anche in doppio in occasione del primo evento in terra statunitense: l’azzurro farà coppia con Lorenzo Sonego. A svelarlo è stato il suo storico coach Vincenzo Santopadre in un intervento a Tennis Talk, trasmissione di SuperTennis: “Matteo è sempre stato un pochino reticente nell’affrontare la doppia specialità e invece giocherà con Sonego a Indian Wells. Penso che sia un’ottima scelta, è importante anche per il suo livello in singolare“.

Matteo Berrettini ha effettivamente giocato molto poco in doppio, anche se l’ultima volta fu particolarmente felice: insieme a Jannik Sinner sconfissero gli argentini Gonzalez/Molteni nel decisivo match dei quarti di finale della Coppa Davis 2024, poi alzata al cielo dagli azzurri a Malaga. Nel 2022 arrivò il ko nella semifinale di Coppa Davis contro il Canada, quando in coppia con Fabio Fognini capitolò al cospetto di Auger-Aliassime e Pospispil. Sonego ha disputato i quarti agli Australian Open e in doppio si esaltò con Sinner nel 2023.