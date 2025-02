Casper Ruud difende Jannik Sinner: “Non ha fatto nulla in modo intenzionale, vada avanti a testa alta”

Non si sono ancora placate (e ce ne saranno ancora per mesi) le polemiche riguardo il caso Jannik Sinner. L’azzurro è stato sospeso, in accordo con la WADA, per tre mesi dopo la positività al Clostebol, ma in tantissimi continuano a commentare l’accaduto. Le voci sono da tutti i lati della bandiera, per fortuna c’è anche chi appoggia il numero uno al mondo.

Un esempio può essere il norvegese Casper Ruud, che, impegnato ad Acapulco, ha commentato così la situazione: “Mi dispiace per Jannik. Secondo me, non ha fatto nulla intenzionalmente. Non è la prima volta che succede, anche se non capita spesso, che si arrivi a un accordo per una potenziale condanna per doping, il che probabilmente ha sorpreso qualcuno”.

E aggiunge: “Se fossi nei panni di Jannik ovviamente mi piacerebbe avere la possibilità di difendermi in un processo pubblico, cosa che sono sicuro lui volesse. Ma quando vai a processo c’è sempre il rischio che tu possa essere dichiarato colpevole, anche se non lo sei, se i giudici vedono le cose in modo diverso. Voglio dire, guarda quanti casi ci sono di gente che è andata in prigione quando non era colpevole”.

L’incoraggiamento all’azzurro: “Spero che tenga la testa alta. Personalmente, tifo sempre per lui. Penso che sia una gioia vederlo giocare e spero che i tre mesi passino velocemente. E’ triste per lui, e per il tennis come sport, quando il numero 1 al mondo attraversa qualcosa del genere”.