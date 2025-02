Tommy Paul: “Sinner mi ha battuto prima e dopo. Difficile per me commentare la situazione”

Se Casper Ruud ha appoggiato Jannik Sinner sul caso Clostebol che ha coinvolto l’altoatesino numero uno al mondo, non è stato lo stesso per tutti gli altri tennisti del circuito ATP.

In tanti (noto ovviamente Nick Kyrgios) hanno attaccato l’azzurro, mentre alcuni non si sono espressi del tutto, lanciando qualche frecciatina o comunque commenti non del tutto sensati.

Ieri sera, al termine del suo match ad Acapulco, sull’argomento è stato intervistato anche Tommy Paul che ha dichiarato: “Non lo so davvero… Cioè, cerco di starne fuori il più possibile. Lui gioca un tennis incredibile. Mi ha battuto prima che uscisse fuori tutta questa roba, e mi ha battuto anche dopo. Ha gestito la situazione in modo incredibilmente buono. Ovviamente ha vinto per tutto il tempo in cui ha dovuto affrontare tutta questa faccenda”.

E aggiunge: “Non ne so abbastanza sulla situazione. Si sentono dire così tante cose che non so davvero cosa sia vero e cosa non lo sia. Quindi è difficile per me commentare”.