Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025: Odermatt padrone

Come ogni anno, è scattata a Soelden, in Austria, nell’ultimo fine settimana di ottobre la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino: la 59ma edizione del massimo circuito internazionale prevede 38 eventi per il settore maschile, suddivisi in 4 specialità individuali.

Non è infatti in calendario alcuna gara di combinata alpina individuale né di parallelo. Rinviato anche l’esordio della combinata alpina a squadre, specialità olimpica a Milano-Cortina 2026. La chiusura della stagione è prevista a fine marzo con le Finali di Sun Valley, negli Stati Uniti.

Analizzando il calendario, si nota ancora una volta come questo sia sbilanciato verso le prove tecniche rispetto alle gare veloci: le 38 gare maschili si suddividono in 9 giganti, 12 slalom, 9 discese ed 8 super-G. Saranno dunque 21 le gare tecniche a dispetto di 17 veloci.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2024-2025

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1.146

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 746

3. Loic Meillard (Svizzera) 637

4. Franjo Von Allmen (Svizzera) 570

5. Atle Lie McGrath (Norvegia) 548

6. Timon Haugan (Norvegia) 528

7. Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 474

8. Clement Noel (Francia) 464

9. Alexis Monney (Svizzera) 380

10. Alexander Steen Olsen (Norvegia) 373



CLASSIFICA COPPA DEL MONDO DISCESA LIBERA

1. Marco Odermatt (Svizzera) 445

2. Franjo Von Allmen (Svizzera) 372

3. Alexis Monney (Svizzera) 260

4. Miha Hrobat (Slovenia) 246

4. James Crawford (Canada) 233

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SUPERG

1. Marco Odermatt (Svizzera) 341

2. Vincent Kriechmayr (Auatria) 222

3. Fredrik Moeller (Norvegia) 220

4. Stefan Rogentin (Svizzera) 220

5. Mattia Casse (Italia) 215

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO GIGANTE

1. Marco Odermatt (Svizzera) 360

2. Alexander Steen Olsen (Norvegia) 289

3. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 279

4. Zan Kranjec (Slovenia) 222

5. Luca De Aliprandini (Italia) 196

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SLALOM

1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 467

2. Clement Noel (Francia) 464

3. Loic Meillard (Svizzera) 415

4. Timon Haugan (Norvegia) 379

5. Atle Lie McGrath (Norvegia) 362

17. Alex Vinatzer (Italia) 145