Sci alpino, riparte la caccia alla vittoria n.100 per Mikaela Shiffrin a Sestriere, ma Rast e Ljutic partono favorite

Si chiude il fine settimana di Coppa del Mondo di sci alpino sulla pista Giovanni Alberto Agnelli a Sestriere: dopo i due giganti che sono stati illuminati da una mirabile Federica Brignone, è la volta dello slalom che vedrà grande equilibrio e incertezza e diverse atlete che possono puntare al bersaglio grosso.

Tante sono le atlete in questo momento competitive: il trono è vacante vista l’assenza di Mikaela Shiffrin in questi mesi. L’americana è davvero sembrata a pezzi nei due giganti disputati in questi due giorni, attanagliata dalla paura, in evidente sfiducia dopo il grave infortunio di Killington e ancora non a suo agio, quanto meno tra le porte larghe. In slalom “Her Majesty” pare si sia ripresa meglio e nella combinata a coppie ai Mondiali ha ottenuto una bella medaglia d’oro. In palio inoltre c’è la possibile vittoria numero 100 in Coppa del Mondo: arriverà da qui alla fine della stagione?

Le avversarie in questo momento sono molteplici, a cominciare dalla freschissima campionessa del mondo Camille Rast: la svizzera quest’anno ha fatto un salto di qualità deciso nelle sue prestazioni, è estremamente regolare ed è quasi sempre in lotta per la vittoria. Dall’altra parte c’è il talento e l’istinto di Zrinka Ljutic, in grado di dominare in lungo e in largo alcune gare, ma anche di commettere errori banali per un’intelligenza tattica ancora da affinare.

Attenzione anche a Wendy Holdener che è abbonata ai grandi piazzamenti, ma è arrivata assolutamente tirata a lucido per questo finale di stagione, così come Katharina Liensberger che viene dal bel bronzo conquistato nei Mondiali di casa. Per le italiane sarebbe un successo un piazzamento nella top 15 tra Lara Della Mea, Martina Peterlini, Giorgia Collomb e Marta Rossetti.