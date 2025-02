Sci alpino, il weekend di Crans Montana si chiude con il superG. Marco Odermatt sfida Von Allmen

Si va ufficialmente a concludere il fine settimana di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Dopo la discesa disputata nella giornata di ieri, infatti, oggi sarà la volta del superG, la seconda prova veloce in programma.

Sulla pista denominata “Mont Lachaux” la gara prenderà il via alle ore 10.30 e metterà sul piatto 100 punti di estrema rilevanza, sia per la rincorsa alla Sfera di Cristallo, sia per quanto riguarda la Coppa di specialità. La discesa di ieri, dopotutto, ha confermato come la situazione sia sempre più equilibrata ai piani alti e, soprattutto, sia sempre più a fortissime tinte rosso-crociate.

Franjo von Allmen, dopotutto, ha centrato una splendida vittoria in discesa precedendo Marco Odermatt e Alexis Monney, confermando come la Svizzera stia dominando e dettando legge nello sci alpino di questa epoca. La Sfera di Cristallo sta per finire per la quarta volta a Marco Odermatt con 1066 punti contro i 746 di Henrik Kristoffersen ed i 637 proprio di von Allmen, ma ormai l’equilibrio regna sovrano.

Per quanto riguarda la Coppa di superG, invece, Marco Odermatt troneggia con 341 punti contro i 222 di Vincent Kriechmayr, mentre al terzo posto a braccetto troviamo Fredrik Moeller e Stefan Rogentin con 220 punti, mentre il nostro Mattia Casse si attesta in quinta posizione con 215 punti.