ATP 500 Dubai, la giornata delle soprese. Cilic elimina De Minaur, Halys batte Rublev.

Propone un programma dai ritmi serrati la seconda giornata dell’ATP 500 di Dubai con la disputa dei dieci match che completano il primo turno e allineano il tabellone agli ottavi di finale. I risultati più importanti di giornata sono, senza dubbio, le vittorie con cui il croato Marin Cilic e il francese Quentin Halys eliminano l’australiano Alex De Minaur e il russo Andrey Rublev, titolari della seconda e terza testa di serie del tabellone.

Il primo a chiudere la sua fatica è il portoghese Nuno Borges che, in poco più di un’ora, maltratta il francese Arthur Fills, testa di serie numero otto, imponendosi con un netto 6-2 6-1. Il tennista lusitano sfiderà Felix Auger-Aliassime che in quasi tre ore di gioco ha ragione del kazako Alexander Bublik con il punteggio di 7-6(9-7) 6-7(4-7) 6-3.

Riscatta la sconfitta subita nelle qualificazione Luca Nardi che, da lucky loser, supera, 1-6 6-2 6-3 il punteggio finale, l’ungherese Marton Fucsovics in un match durato oltre due ore. Il tennista italiano affronterà ora il belga Zizou Bergs nel turno successivo.

Firma l’impresa di giornata Marin Cilic che, al termine di una battaglia durata oltre due ore, elimina Alex De Minaur. Il tennista croato, in campo con il ranking protetto, supera la testa di serie numero due con il punteggio di 6-2 3-6 6-3. Cilic sfiderà ora l’australiano Alexei Popyrin per guadagnare un posto nei quarti di finale.

La seconda sorpresa la sigla il francese Quentin Halys che elimina il russo Andrey Rublev con il punteggio di 3-6 6-4 7-6(7-5). Il qualificato francese esce alla distanza dopo aver perso il primo set ed elimina la testa di serie numero tre che era reduce dal trionfo di Doha. Halys passa il turno e giocherà negli ottavi contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut.

Dura solamente un set la sfida tra Grigor Dimitrov e Christopher O’Connell. Il bulgaro perde il primo set con un rotondo 6-0 e al termine del parziale inaugurale preferisce ritirarsi lasciando via libera al giocatore australiano. O’Connell incrocerà sulla sua strada Matteo Berrettini che supera 7-5 6-4 il francese Gael Monfils nell’ultimo incontro di giornata

Rispetta il pronostico di giornata il russo Daniil Medvedev che regola il tedesco Jan-Lennard Struff. La testa di serie numero uno si aggiudica l’incontro in poco meno di due ore, 6-4 7-6(7-4) lo score, e incrocerà ora il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard per giocarsi l’accesso ai quarti. Il francese Hugo Humbert, detentore del titolo, si sbarazza agevolmente del ceco Jiri Lehecka, battuto con un rapido 6-3 6-0 in un ‘ora e dodici minuti. Il quinto favorito del seeding affronterà ora l’olandese Tallon Griekspoor che vince una maratona di tre ore contro il russo Roman Safiullin, 5-7 7-6(7-4) 7-6(7-1).