Luca Nardi sfrutta l’occasione: battuto Fucsovics in rimonta a Dubai

Rimonta e rivincita per Luca Nardi su Marton Fucsovics. Il pesarese, dopo la sconfitta nelle qualificazioni contro l’ungherese, viene ripescato da lucky loser e batte il magiaro al primo turno dell’ATP 500 di Dubai con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3 in due ore e dodici minuti di gioco. Il marchigiano adesso affronterà al secondo turno il belga Zizou Bergs.

L’avvio di match è più favorevole a Fucsovics che parte con il piede sull’acceleratore: l’ungherese aggredisce in risposta e sfrutta un atteggiamento troppo passivo da parte di Nardi che commette anche un doppio fallo e subisce immediatamente il break. Il magiaro tiene un paio di turni di battuta non semplici non concedendo palla break e arriva anche il doppio break sul 4-1: un altro doppio fallo del marchigiano e un paio di errori di rovescio sono fatali per poi perdere il primo set con il punteggio di 6-1.

La reazione del pesarese però arriva nel secondo set, trovando maggiore stabilità al servizio e soprattutto vincendo un terzo game da 20 punti in cui riesce a cancellare anche una palla break. È un game cruciale, visto che Nardi si prende poi il break di vantaggio sul 3-2, sfruttando un game completamente a vuoto da parte dell’ungherese tra errori gratuiti e un doppio fallo. L’azzurro riesce a consolidare il vantaggio con un game in cui annulla due palle del contro-break e poi chiude strappando nuovamente la battuta al magiaro e fissando lo score sul 6-2.

Terzo set che comincia con due game a vuoto per entrambi e quindi due break, prima di Fucsovics e poi di Nardi. Il numero 79 del mondo poi sul 2-2 cancella due palle break con una prima vincente e con una palla corta e sul 4-3 è lui a ottenere un break di fondamentale importanza con uno scambio pazzesco da 38 colpi e un doppio fallo dell’ungherese proprio sulla palla break. L’ultimo game non è proprio banale per il pesarese, cancella tre palle break e si prende il meritato successo.

Nardi che in totale ha salvato ben 12 palle break su 15 concesse, mentre ne ha sfruttati 4 su 6. Numeri in risposta che sono cresciuti nel secondo e terzo set, vincendo oltre il 60% di punti sulla seconda di Fucsovics.