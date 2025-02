Nardi, che balzo nel ranking ATP da ripescato! Dove può arrivare a Dubai

Luca Nardi ha battuto l’ungherese Marton Fucsovics al primo turno del torneo ATP 500 di Dubai e si è così meritato la qualificazione agli ottavi di finale, dove incrocerà il belga Zizou Bergs. Il tennista italiano si è vendicato nella sconfitta rimediata due giorni fa contro il magiaro nelle qualificazioni sul cemento della località emiratina, riuscendo a imporsi in rimonta con il punteggio di 1-6, 6-2, 6-3.

Si è trattato di un successo di prestigio per il 21enne, perché ottenuto contro un avversario rognoso e soprattutto perché ha saputo recuperare prontamente da uno scivolone. Il 21enne prosegue così il proprio cammino da ripescato e potrebbe avere i mezzi per farsi ulteriore strada, complice anche la caduta di alcune teste di serie come il russo Andrey Rublev e l’australiano Alex de Minaur.

Grazie al risultato odierno il nostro portacolori ha compiuto un balzo in avanti di sette posizioni nel ranking ATP virtuale: all’aggiornamento di lunedì 24 febbraio era 70mo con 749 punti, ora si è issato al 72mo posto con 812 punti e avvicinando la sua miglior classifica (70ma piazza).

Fin dove potrebbe spingersi Luca Nardi se si facesse ulteriore strada a Dubai? Con i quarti di finale si proietterebbe a quota 862 punti e volerebbe virtualmente in 64ma piazza, con la semifinale planerebbe in top-60 (virtualmente 58mo con 962 punti), con la finale metterebbe nel mirino la top-50 (virtualmente 48mo con 1.092 punti), mentre alzando al cielo il trofeo potrebbe bussare alle porte della top-40 (virtualmente 43mo con 1.262 punti).

RANKING ATP LUCA NARDI

Ranking ATP al 24 marzo: 79mo con 749 punti.

Ranking ATP virtuale con gli ottavi a Dubai: 72mo con 812 punti.

Ranking ATP virtuale con gli eventuali quarti a Dubai: 64mo con 862 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale semifinale a Dubai: 58mo con 962 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale finale a Dubai: 48mo con 1.092 punti.

Ranking ATP virtuale con l’eventuale vittoria a Dubai: 43mo con 1.262 punti.