Atletica, Bruni e Molinarolo superano 4.60. Zenoni prova il miglio, Weir sopra i 20

Tanti italiani hanno gareggiato a Val-de-Reuil (Francia), dove è andata in scena una tappa del World Indoor Tour (livello silver, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Roberta Bruni ha migliorato di quattro centimetri il proprio stagionale, superando 4.60 metri al primo tentativo e chiudendo al secondo posto la gara di salto con l’asta alle spalle della neozelandese Imogen Ayris (4.67). Elisa Molinarolo ha valicato 4.60 al terzo assalto e ha così concluso in terza posizione.

Giada Carmassi ha avvicinato il primato personale sui 60 ostacoli (8.00), prima con 8.01 in batteria e poi con 8.02 nella finale chiusa in terza posizione alle spalle della francese Laeticia Bapte (7.87) e della polacca Pia Skrzyszowska (7.91). Marta Zenoni è tornata in gara dopo aver firmato il record italiano dei 1500 metri (4:03.59 in Lussemburgo) e ha corso il miglio in 4:25.93 (sopra al record italiano di 4:24.54 detenuto da Sinta Vissa), chiudendo in terza posizione nella gara vinta dall’etiope Birke Haylom (4:25.44) davanti alla polacca Weronika Lizakowska (4:25.48).

Alla prova hanno preso parte anche Ludovica Cavalli (ottava, 4:31.34) e Micol Majori (decima, 4:34.55). Federico Riva si è fermato all’ottavo posto sui 3000 metri con il personale di 7:52.63, il britannico George Mills ha firmato la miglior prestazione mondiale stagionale (7:27.92) precedendo il francese Bastien Augusto (7:39.77) e il tedesco Maximilian Thorwirth (7:41.34).

Zane Weir ha invece gareggiato nel getto del peso a Rochlitz (Germania). Il Campione d’Europa Indoor, che settimana scorsa aveva vinto a Nordhausen con 20.53, ha concluso in seconda posizione con 20.28 metri dietro allo statunitense Roger Steen (20.78). Da annotare il debutto stagionale di Ayomide Folorunso, che ha corso i 400 metri in 53.60 a Padova.