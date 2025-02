Elisa Valensin sfreccia ad Ancona: crono da record sui 200 e grandi scenari a 18 anni

Elisa Valensin ha infiammato la scena al PalaCasali di Ancona, dove è andata in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor riservati a juniores e promesse. La velocista lombarda era tra le più attese nel capoluogo marchigiano e ha rispettato le aspettative, firmando il nuovo record italiano under 20 sui 200 metri: dopo il 23.70 siglato in batteria, la 18enne ha corso il giro di pista al coperto in 23.49 durante l’atto conclusivo e si è così migliorata di ben 23 centesimi rispetto al precedente primato timbrato nella passata annata agonistica.

L’allieva di Fausto Frigerio, tesserata per il Cus Pro Patria Milano, ha scalato di prepotenza la classifica italiana all-time e si è issata in quinta posizione: il primato assoluto che Manuela Levorato detiene dal 2003 (il 23.14 di Genova) non è più così lontano. Il crono odierno lascia ben sperare anche in vista della stagione outdoor, dove la Campionessa d’Europa under 18 sul mezzo giro di pista al coperto potrebbe valere già un tempo sotto i 23 secondi dopo il 23.09 della scorsa stagione.

Elisa Valensin tornerà al PalaCasali tra tre settimane in occasione dei Campionati Italiani Assoluti al coperto. Alle sue spalle si sono piazzate Lavinia Capasso (24.30) ed Elisa Marcello (24.71). L’azzurra ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Il mio obiettivo è sempre quello di migliorarmi. Oggi non avevo particolari aspettative ma è venuto un ‘tempone’ e siamo davvero felici“.