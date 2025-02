Atletica, Elisa Valensin illumina i Campionati Italiani juniores e promesse. Bertelli, Saraceni e Orlando in luce

Al PalaCasali di Ancona è andata in scena la seconda giornata dei Campionati Italiani Indoor juniores e promesse, illuminata da una grandiosa Elisa Valensin, capace di vincere i 200 metri con il nuovo record italiano under 20 (23.49, quinta italiana all-time sul giro di pista al coperto). Nel capoluogo marchigiano non sono mancate altre prestazioni degne di nota e che fanno ben sperare per l’atletica tricolore del prossimo futuro.

Simone Bertelli si è resto protagonista di un bel 5.61 metri nel salto con l’asta (a due centimetri del personale) e poi ha dato l’assalto a 5.70. Erika Saraceni ha migliorato il proprio personale nel salto triplo (13.51 per la junior), tra gli under 20 spiccano anche Daniele Orlando (21.32 sui 200) e Simone Giliberto (47.44 sui 400). Tra gli ostacoli la doppietta in famiglia per Alberico Ghedina (under 20) e il fratello Vittorio (under 23).

Fine settimana indimenticabile per quattro giovani capaci di completare una doppietta: il già citato Daniele Orlando (60 e 200 metri), Lorenza De Noni e Alessandro Casoni (800 metri tra gli juniores), Valeria Minati (3000 metri tra le promesse).