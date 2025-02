Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Dallas 2025: orario, programma, streaming

Matteo Arnaldi vede all’orizzonte la concreta possibilità di arrivare fino in fondo e sfida quest’oggi Jaume Munar nei quarti di finale dell’ATP 500 di Dallas 2025. Il giocatore ligure ha cominciato alla grande il suo cammino sul cemento texano, battendo in due set Christopher Eubanks e Alejandro Davidovich Fokina, ma adesso l’obiettivo diventa quello di volare in semifinale passando in un colpo solo da n.6 a n.3 d’Italia.

Il 23enne azzurro parte con i favori del pronostico contro lo spagnolo n.64 al mondo, che è stato protagonista però di un clamoroso upset nella giornata di ieri eliminando il padrone di casa fresco semifinalista degli Australian Open Ben Shelton. L’occasione è ghiotta per entrambi, anche perché al turno successivo si profilerebbe un match non impossibile contro uno tra il giapponese Yoshihito Nishioka ed il n.5 ATP Casper Ruud, sicuramente meno competitivo sul veloce rispetto alla terra battuta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Arnaldi-Munar, valevole come quarto di finale dell’ATP Dallas 2025. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ARNALDI-MUNAR DALLAS 2025

Venerdì 7 febbraio

Ore 19.00 Matteo Arnaldi vs Jaume Munar

PROGRAMMA ARNALDI-MUNAR DALLAS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.