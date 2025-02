Tsitsipas sfiderà Bellucci nei quarti di finale a Rotterdam. Rublev e Hurkacz avanzano

Il torneo ATP di Rotterdam allinea il tabellone ai quarti di finale al termine di una giornata che propone ben sei match, partite da cui emerge un quadro d’insieme che rappresenta il perfetto mix tra sorprese e attese conferme. Nei migliori otto arrivano cinque teste di serie, un outsider e due qualificati.

In apertura di programma un solido Alex De Minaur supera 6-4 6-4 Jakub Mensik e accede così ai quarti di finale. Il tennista australiano riesce a fare la differenza nei momenti chiave del match e nel consuntivo della partita vanta ben venti punti in più del suo avversario. Nel primo set il finalista della scorsa edizione ottiene il break al sesto gioco, manca due set point nel nono e chiude i conti nel turno di battuta successivo. Si rivela più equilibrata la seconda frazione di gioco che segue l’andamento dei servizi fino all’ottavo gioco, prologo del momento della verità perché nel game successivo l’australiano sfrutta la quarta palla break concessa dal rivale per togliergli il servizio e andare a servire per il match chiudendo il game a zero.

Il titolare della testa di serie numero tre affronterà ora il tedesco Daniel Altmaier che, al termine di una battaglia durata quasi due ore e trenta minuti, ha piegato il francese Arthur Fills con il punteggio di 6-4 3-6 7-5. Spreca una grande occasione il tennista transalpino che rimette in equilibrio la contesa aggiudicandosi il secondo parziale per 6-3 grazie al break a zero operato nell’ottavo gioco e nella frazione decisiva conduce per 3-1. Il tedesco però è bravo a non disunirsi, continua a macinare gioco, rimonta lo svantaggio e si prende il break decisivo al dodicesimo gioco quando concretizza il secondo match point.

Servono poco meno di due ore al russo Andrey Rublev per piegare 7-6(7-2) 7-6(9-7) la resistenza dell’ungherese Fabian Maroszan e staccare così il pass per la sfida dei quarti di domani contro il polacco Hubert Hurkacz. Nel primo set il favorito numero quattro del seeding s’impone nettamente al tiebreak prendendo il largo sul 2-1 e chiudendo poi in scioltezza. Più complicato il tiebreak del secondo set nel quale il giocatore russo deve annullare un set point prima di poter alzare le braccio al cielo. Sarà Stefanos Tsitsipas l’avversario di Mattia Bellucci nei quarti di finale. Il tennista greco supera 6-7(5-7) 7-6(8-6) 7-5 in un duello interminabile che si risolve ad un soffio dallo scoccare delle tre ore di gioco. Il giocatore ellenico deve salvare un match point nel tiebreak del secondo set e risolve la sfida a proprio favore piazzando il break decisivo nell’undicesimo gioco per poi chiudere trasformando la seconda palla match.

Si ferma agli ottavi il sogno di Andrea Vavassori. Il tennista italiano le prova tutte per cercare di tenere il passo di Carlos Alcaraz ma nulla può contro un avversario straripante che comanda la partita a proprio piacimento dall’inizio alla fine, 6-2 6-1 l’impietoso score, evidenziando fino in fondo l’abissale differenza di classifica nei confronti del rivale. Il tennista iberica affronterà ora nei quarti un derby perché il connazionale Pedro Martinez, numero 44 della classifica ATP, nell’ultimo match di giornata elimina il danese Holger Rune con il punteggio di 6-4 6-1 in un match che si risolve nel finale della prima partita con la seconda che diventa un monologo di Martinez. Lo spagnolo fa la differenza in tutte le situazioni di gioco contro un rivale che gioca ampiamente al di sotto dei suoi standard di rendimento.