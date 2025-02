Come cambia il tabellone di Arnaldi con l’eliminazione di Shelton: occasione unica e precedenti

Matteo Arnaldi ha a disposizione una grande chance per volare in semifinale all’ATP 500 di Dallas e passare in un colpo solo da numero 6 a numero 3 d’Italia, avvicinando la top30 del ranking mondiale e di conseguenza aumentando considerevolmente le sue quotazioni per provare a rientrare tra le 32 teste di serie del prossimo Roland Garros.

Il ligure classe 2001, dopo aver battuto nell’ordine Christopher Eubanks e Alejandro Davidovich Fokina, incrocerà infatti ai quarti non il padrone di casa americano n.13 al mondo Ben Shelton ma lo spagnolo Jaume Munar. Il n.64 ATP ha sconfitto a sorpresa il fresco semifinalista degli Australian Open per 6-2 7-6, raggiungendo Arnaldi ai quarti di finale.

Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità, con una vittoria a testa sulla terra rossa europea nella primavera del 2023: l’azzurro ha avuto la meglio a Barcellona per 6-3 6-4, l’iberico si è imposto a Madrid in rimonta per 3-6 6-3 6-1. La classifica e l’attitudine al cemento dovrebbero rendere Arnaldi favorito almeno sulla carta, ma il successo su Shelton avrà sicuramente dato tanta fiducia a Munar.

Il torneo texano ha regalato anche altri colpi di scena nei primi due turni, come l’eliminazione della prima testa di serie e n.4 al mondo Taylor Fritz e quella del n.18 ATP Frances Tiafoe. In caso di vittoria su Munar, Arnaldi se la vedrebbe in semifinale con uno tra il norvegese Casper Ruud (n.2 del seeding e top5 del ranking) ed il giapponese Yoshihito Nishioka.