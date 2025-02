Matteo Arnaldi ai quarti a Dallas. Netta vittoria contro Davidovich Fokina

Matteo Arnaldi si qualifica per i quarti di finale dell’ATP 500 di Dallas. Il numero 39 del mondo ottiene una bella e netta vittoria contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, 59 del ranking mondiale, imponendosi in due set con il punteggio di 6-1 6-3 dopo un’ora e minuti di gioco. Nel prossimo turno il tennista ligure affronterà il vincente della sfida attualmente in corso tra l’americano Ben Shelton e lo spagnolo Jaume Munar.

Una partita in cui Arnaldi ha ottenuto molto con la prima di servizio (81% di punti vinti), mentre per Davidovich Fokina oggi il servizio è stato un disastro (solo 54% di punti vinti con la prima). I numeri sono tutti dalla parte dell’azzurro, che ha chiuso con 12 vincenti contro i 7 dello spagnolo, che ha commesso ben 35 errori non forzati contro i 12 dell’italiano.

Il primo set è un monologo di Arnaldi. L’azzurro non sfrutta quattro palle break nel secondo game, ma se ne procura alla quinta e alla fine arriva l’errore di dritto dello spagnolo. Il ligure domina e sfrutta la palla break avuta anche nel quarto gioco, portandosi addirittura sul 4-0. Davidovich Fokina ha solo una minima occasione nel quinto game per recuperare uno dei due break di svantaggio, ma Arnaldi annulla tutto con una prima vincente e poi va a chiudere il primo set sul 6-1.

C’è equilibrio in avvio di secondo set, ma Arnaldi si procura due palle break nel quinto game. Davidovich Fokina annulla la prima e sulla seconda Arnaldi sbaglia il passante. Il break è comunque nell’aria ed arriva nel settimo gioco, con lo spagnolo che sparacchia malamente fuori di rovescio. Arnaldi tiene un delicato game in battuta e poi strappa a zero il servizio all’avversario, chiudendo sul 6-3 e qualificandosi per i quarti di finale.