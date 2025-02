Arnaldi da n.6 a n.3 d’Italia? Possibile gran balzo nel ranking ATP a Dallas

Matteo Arnaldi prosegue il suo cammino nel primo torneo post-Australian Open ed è ai quarti di finale nell’ATP 500 di Dallas 2025, dopo aver sconfitto in due set il padrone di casa americano Christopher Eubanks e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Al prossimo turno l’azzurro se la vedrà con un altro iberico, Jaume Munar, che ha battuto a sorpresa il quotato statunitense Ben Shelton.

Il 23enne ligure, grazie alle due vittorie ottenute sin qui sul cemento texano, è già certo di incamerare almeno 100 punti in classifica ma non è ancora sicuro di migliorare la sua 39ma posizione nel ranking mondiale. Ad oggi infatti Arnaldi sarebbe virtualmente numero 37 al mondo, ma in caso di sconfitta ai quarti ci sono diversi giocatori che potrebbero scavalcarlo da qui a domenica.

Battere Munar consentirebbe però ad Arnaldi di fare un balzo di cinque posizioni, portandosi virtualmente al 32° posto della graduatoria ATP e passando in un colpo solo da numero 6 a numero 3 d’Italia, superando Flavio Cobolli, Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Un eventuale passaggio in finale lo proietterebbe addirittura tra i migliori 30 al mondo, mentre la conquista del titolo a Dallas gli varrebbe la 27ma piazza nel ranking.

RANKING ATP MATTEO ARNALDI 10 FEBBRAIO

Ranking lunedì 3 febbraio: 1265 punti, 39° posto.

Punti da scartare lunedì 10 febbraio: 10 (Bercy 2024).

Punti da incamerare lunedì 10 febbraio: al momento 100 (Dallas 2025).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 1355 punti, 37° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 1455 punti, 32° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 1585 punti, 30° posto virtuale.

Ranking in caso di vittoria in finale: 1755 punti, 27° posto virtuale.