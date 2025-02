Anche gli olandesi perdono la testa: Kjeld Nuis viene squalificato e spacca le sedie

Kjeld Nuis ha letteralmente perso la testa durante la prima giornata della tappa della Coppa del Mondo di speed skating che si sta disputando a Heerenveen (Paesi Bassi). Il due volte Campione Olimpico dei 1500 metri (PyeongChang 2018 e Pechino 2022) ha preso a calci delle sedie (rompendole) dopo essere stato squalificato nella sua gara prediletta sulla mitica pista Thialf, uno dei grandi templi internazionali del pattinaggio velocità.

L’olandese aveva concluso la gara al secondo posto alle spalle del norvegese Peder Kongshaug, ma i giudici hanno poi deciso di estrometterlo dalla classifica per aver urtato uno dei dischetti posti in curva. Il 35enne non ha accettato il verdetto e ai microfoni dei media locali si è scatenato: “Il pubblico si è divertito, ho corso uno dei migliori 1500 metri. Che casino, che si f*****“. Alle spalle di Kongshaug (1:44.01) si sono così piazzati l’altro norvegese Sander Eitrem (1:44.21) e il cinese Zhongyan Ning (1:44.38).

Il primatista mondiale della distanza (1:40.17 nel 2019) ha distrutto delle sedie a calci e questo sfogo decisamente sopra le righe gli è costato caro: l’olandese si è infatti procurato un taglio sul tallone, la ferita insanguinata si è vista anche nelle immagini a latere delle competizione e l’atletica zoppicava. Vedremo se domani riuscirà a gareggiare sui 1000 metri e se soprattutto si rimetterà per i Mondiali in programma tra un paio di settimane.