Speed skating, Francesca Lollobrigida sfiora il podio dei 1500 metri a Heerenveen. Bene Di Stefano

Calato il sipario sulla prima giornata di gare sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), sede dell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating. Sulla Thialf, Francesca Lollobrigida è andata vicina al podio nei 1500 metri femminile. Determinata e grintosa come sempre l’azione di Francesca, quarta con il crono di 1:54.87, a 0.35 dal terzo posto della cinese Mei Han (1:54.52).

Buone indicazioni, comunque, per i 3000 metri di domani dove l’azzurra vorrà puntare con ancor più convinzione alla top-3. Il successo è andato alla padrona di casa Joy Beune in 1:53.70, facendo meglio della giapponese Miho Takagi (1:53.99) e appunto dalla cinese menzionata. Nella Division B da segnalare il terzo posto di Arianna Fontana in 1:58.02, nella graduatoria comandata dalla polacca Natalia Jabrzyk (1:57.37).

Nei 1500 metri maschili segnali ne arrivano per Davide Ghiotto nei 5000 metri. Il suo rivale per la conquista della Coppa di specialità, Sander Eitrem, è giunto secondo in 1:44.21 in questa prova, preceduto dal connazionale Peder Kongshaug (1:44.01). Una doppietta in casa degli oranje che desta sensazione. A completare la top-3 è stato il cinese Zhongyan Ning (1:44.38), mentre escluso dal podio a sorpresa l’americano Jordan Stolz (1:44.72). Settimo posto per un ottimo Daniele Di Stefano (1:44.89), a mezzo secondo circa dal podio dell’asiatico. Nella Division B vanno segnalati il settimo e 21° posto di Riccardo Lorello e di Francesco Betti.

Nei 500 metri donne della Division A, Serena Pergher ha concluso in 17ª posizione (38.28) nella gara in cui l’olandese Femke Kok ha dominato in 37.05, davanti alla sudcoreana Min-Sun Kim (37.65) e all’americana Erin Jackson (37.71). Nella Division B quinto posto per Giorgia Aiello in 38.63. Nei 500 metri uomini Stolz (34.27) ha dovuto incassare la sconfitta dall’olandese Jenning De Boo (34.18), a completare il podio il kazako Yevgeniy Koshkin (34.30). Quinto posto per David Bosa nella Division B in 35.34.