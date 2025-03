Speed skating, l’Italia firma il record di podi in Coppa del Mondo: si pensa con ambizione ai Mondiali di Hamar

Ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di speed skating andato in archivio sull’anello di ghiaccio di Heerenveen, nei Paesi Bassi. La Nazionale italiana di pattinaggio velocità su pista lunga ha concluso il proprio percorso nel massimo circuito internazionale in questa stagione e il computo dei podi è da record. La formazione tricolore, infatti, ha terminato con 18 top-3, migliorando il primato alltime della stagione 2005/2006, quando la squadra azzurra ottenne 16 piazzamenti nelle prime tre posizioni.

Altri tre podi, dunque, sono arrivati nella tappa finale sull’anello di ghiaccio olandese. Francesca Lollobrigida si è confermata tra le protagoniste principali dei 3000 metri. La 34enne tricolore è giunta terza, come era accaduto nel round precedente a Tomaszow Mazowiecki (Polonia) e ricordando la vittoria a Milwaukee. In questo modo ha migliorato il proprio record personale di podi nella singola stagione in Coppa del Mondo (6) e portato a 24 il totale in carriera, mettendosi alle spalle nella storia della disciplina un certo Enrico Fabris (23). Azzurra, tra l’altro, vicinissima ad arricchire ulteriormente il tesoretto, visto il quarto posto nella Mass Start a un centesimo dal terzo. Con questi risultati, Lollobrigida ha concluso in seconda piazza nella classifica riservata alle prove “distance” e in quinta in quella della gara con partenza di gruppo.

La piazza d’onore è arrivata poi dal team pursuit maschile. Il terzetto formato da Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti è stato piegato solo dagli USA, che si sono aggiudicati la Coppa di specialità davanti al Bel Paese, in grado di salire sempre sul podio in questa stagione (due secondi posti e una vittoria) e di essere in serie addirittura da sette gare, considerando anche la competizione mondiale dell’anno passato.

A chiusura del cerchio uno splendido Andrea Giovannini ha trionfato nella Mass Start maschile e concesso il bis col primato nella graduatoria di questo particolar format. Otto le affermazioni in carriera per lui nel massimo circuito internazionale e 13 i podi. A ciò vanno aggiunti piazzamenti di un certo spessore: il quinto posto di Riccardo Lorello nei 5000 metri assoluti, sempre più convincente, e l’altra quinta piazza del team pursuit donne con Lollobrigida, Alice Marletti e Arianna Fontana che si sono così garantite la presenza negli ormai prossimi Mondiali su singole distanze di Hamar (Norvegia), in programma dal 13 al 16 marzo.

Una competizione in cui il Bel Paese vorrà fare bene e Ghiotto vorrà riscattarsi dopo la prestazione incolore dei 5000 metri ad Heerenveen. Il veneto si era presentato in vetta alla classifica di specialità e sperava di confermarsi tale in questa circostanza. L’azzurro però è incappato nella più classica giornata negativa, non adattandosi a un ghiaccio particolarmente duro e non trovando mai il feeling corretto. Conclusione: 12° posto nella singola prova e seconda posizione nell’overall dietro al norvegese Sander Eitrem (2° in Olanda alle spalle del padrone di casa Chris Huizinga). Vedremo se ci sarà la possibilità di prendersi una rivincita.