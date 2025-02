Speed skating, Italia con ambizioni nell’ultimo atto di Coppa del Mondo a Heerenveen

Prossimi al sipario nella Coppa del Mondo di speed skating. Messa in archivio l’appuntamento a Tomaszow Mazowiecki, in Polonia, la Nazionale italiana si presenta all’ultimo atto del massimo circuito internazionale di Heerenveen (Paesi Bassi) con ambizioni.

Nell’ultimo round, gli azzurri hanno conquistato ben quattro podi e il computo delle top-3 stagionali è salito a quota 15. Nel mirino c’è il record alltime della stagione 2005/2006, quando la compagine tricolore ottenne 16 piazzamenti nelle prime tre posizioni. Per questo, ci sono possibilità di ambire al primato nelle classifiche di Coppa del Mondo di specialità.

Davide Ghiotto è il primo da considerare in questa cerchia. Il veneto, giunto secondo nei 5000 metri sul ghiaccio polacco, è in vetta nella graduatoria che tiene conto di tutte le specialità “distance”, ivi compresi i 10000 metri, distanza nella quale l’azzurro a Calgary ha stabilito uno straordinario record del mondo. Il pattinatore tricolore precede di sei lunghezze il norvegese Sander Eitrem, a segno a Tomaszow Mazowiecki e a Milwaukee (USA), con due affermazioni come il suo avversario diretto.

Nel caso in cui Eitrem dovesse prevalere anche nei Paesi Bassi, con Ghiotto secondo, verrebbe a crearsi una situazione di pari merito in termini di punteggio, che però sarebbe favorevole all’olandese per via di un numero superiore di vittorie stagionali. Pertanto, il nostro portacolori dovrà pensare di arrivare davanti al suo rivale.

Grande equilibrio anche nella Mass start maschile, in cui l’olandese Bart Hoolwerf comanda con 224 punti. Andrea Giovannini e Daniele Di Stefano, rispettivamente con 210 e 207 punti, sono in lizza per le posizioni di vertice. Il trentino è salito sul podio nell’appuntamento polacco, mentre il romano è giunto secondo e terzo nei primi due round dell’annata. Vedremo cosa accadrà in Olanda.

In tutto questo, Francesca Lollobrigida può consolidare la sua piazza d’onore nella graduatoria “distance”, alle spalle della norvegese Ragne Wiklund, ricordando i due podi consecutivi della romana nei 3000 metri delle ultime due tappe: vittoriosa a Milwaukee e terza a Tomaszow Mazowiecki.