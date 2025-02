Speed skating, i convocati dell’Italia per l’ultima tappa di Coppa del Mondo: 13 azzurri ad Heerenveen

L’Italia si appresta a vivere la sesta ed ultima tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di speed skating: sono 13 gli azzurri che saranno in gara ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, da venerdì 28 febbraio a domenica 2 marzo.

Maurizio Marchetto ha diramato l’elenco dei convocati: Giorgia Aiello (Cardano Skating), Arianna Fontana (Icelab), Francesca Lollobrigida (Aeronautica Militare), Laura Lorenzato (Noale Ice), Alice Marletti (C.P. Pinè), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito) e Michele Malfatti (Fiamme Gialle).

Il CT azzurro ha affermato al sito federale: “Abbiamo aspettative importanti, inutile nasconderci. Ci giochiamo il primo posto con gli americani nel team pursuit, mentre a livello individuale sia Ghiotto che Lollobrigida sono in ottima forma. Vediamo come si evolveranno le mass start, format sempre più imprevedibile, e come performeranno anche gli altri atleti del gruppo. I ragazzi possono fare tutti bene, l’importante è dare il massimo e non avere rimpianti“.

Le ambizioni dell’Italia sono riposte principalmente in Davide Ghiotto, in testa nella graduatoria long distances con 282 punti, con sei lunghezze di margine sul norvegese Sander Eitrem, nel team pursuit maschile, primo a pari merito con gli Stati Uniti a quota 114.

IL PROGRAMMA DELL’ULTIMA TAPPA

Venerdì 28 febbraio

19.00 – 500 metri donne

19.28 – 500 metri uomini

20.11 – 1.500 metri donne

20.53 – 1.500 metri uomini

Sabato 1° marzo

14.05 – 1.000 metri donne

14.38 – 1.000 metri uomini

15.37 – 3.000 metri donne

16.37 – 5.000 metri uomini

Domenica 2 marzo

13.30 – Inseguimento a squadre donne

14.01 – Inseguimento a squadre uomini

14.50 – 500 metri donne

15.18 – 500 metri uomini

16.17 – Mass start donne

16.38 – Mass start uomini

17.10 – Staffetta mista (gara non olimpica)

GLI ITALIANI IN GARA

500 maschili: Bosa.

1000 maschili: Betti, Bosa e Di Stefano.

1500 maschili: Betti, Di Stefano e Lorello.

5000 maschili: Di Stefano, Ghiotto, Giovannini, Lorello e Malfatti.

Team pursuit maschile: Ghiotto, Giovannini e Malfatti.

Mass start maschile: Di Stefano e Giovannini.

500 femminili: Pergher e Aiello.

1000 femminili: Aiello.

1500 femminili: Fontana e Lollobrigida.

3000 femminili: Lollobrigida, Lorenzato e Marletti.

Mass start femminile: Lollobrigida e Marletti.

Team pursuit femminile: Fontana, Lollobrigida e Marletti.